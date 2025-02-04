Украина утратила львиную долю редкоземельных металлов

Большая доля редкоземельных металлов осталась в Донбассе. Об этом сообщило украинское агентство УНИАН.

Так журналисты прокомментировали заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что США ожидают от Украины гарантий по поставкам этих ресурсов в обмен на военную и финансовую помощь.

«Львиная доля украинских редкоземельных металлов находится в Донбассе», — написали авторы поста.

Агентство привело данные журнала Forbes за 2023 год, согласно которым совокупная стоимость полезных ископаемых на Украине оценивается в 15 триллионов долларов. Однако 70% запасов находится на территории ДНР, ЛНР и Днепропетровской области.

На прошлой неделе США временно прекратили поставки оружия на Украину, но в итоге возобновили их. Изначально в Белом доме рассматривали идею полностью остановить помощь ВСУ, но после обсуждения от этой инициативы отказались.

Журналисты назвали паузу в поставках оружия первым и явным признаком интенсивности дебатов в Белом доме по этому вопросу.