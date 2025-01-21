Позор Цукерберга, скука Кука и жест Маска. Как вели себя техногиганты на инаугурации Трампа

Цукерберг, Безос и Маск стали героями «фото на триллион» на инаугурации Трампа

Kenny Holston/The New York Times
Фото: Kenny Holston/The New York Times/Global Look Press

Гостями на инаугурации президента США Дональда Трампа стали влиятельные бизнесмены, мировые техногиганты, такие как руководитель Apple Тим Кук, основатель Amazon Джефф Безос, глава Tesla и SpaceX Илон Маск и генеральный директор Meta* Марк Цукербер. Поведение некоторых из них привлекло внимание гостей и зрителей. Чем запомнились миллиардеры на торжественной церемонии — в материале 360.ru.

Как начался инаугурационный день Трампа

Утром 20 января избранный американский лидер с женой Меланией посетил службу в церкви Святого Иоанна близ Белого дома. Там же находились вице-президент Джей Ди Вэнс и его супруга Уша.

На службе заметили Цукерберга, Безоса и Кука. Посещение богослужения перед инаугурацией — давняя традиция, которая началась с президента Франклина Рузвельта в 1933 году.

Keystone Press Agency)
Фото: Keystone Press Agency)/Global Look Press

Из церкви Трамп с женой направились в Белый дом на чаепитие с четой Байденов. Пользователи соцсети Х раскритиковали наряд Мелании.

«Мелания одета, будто она на похоронах», — написал один из юзеров.

Фото: Соцсети
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Фото: Соцсети
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Фото: Соцсети
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На инаугурации Трампа сделали «фото на триллион»

Во время инаугурации Трампа на один снимок попали сразу четверо богатейших людей мира, чей совокупный капитал составляет более 850 миллиардов долларов — почти триллион.

Речь идет о фото, на котором одновременно запечатлели Цукерберга, Безоса, Маска и гендиректора Google Inc. Сундара Пичаи.

Состояние каждого из них:

Keystone Press Agency
Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Чем запомнились техногиганты на инаугурации Трампа

Танец радости и подозрительный жест Маска

Маск стал звездой на инаугурации Тампа благодаря своем «танцу радости» из-за слов республиканца о планах на покорение Марса. На эмоциях миллиардер позволил себе жест, слишком похожий на нацистское приветствие: бизнесмен прижал правую ладонь к сердцу и резко вскинул руку вверх.

Сторонники нового президента США заверили, что жест Маска никак не относится к гитлеровской Германии. По их словам, это «римский салют», или «Салют Беллами».

Keystone Press Agency
Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Позор Цукерберга

Пока собравшиеся в Капитолии слушали речь Трампа, основатель Meta* породил главный мем дня — кадр с Цукербергом мгновенно завирусился в Сети. На инаугурации предприниматель сидел рядом с Безосом и его невестой Лорен Санчес. Ради этой девушки владелец Amazon шесть лет назад расстался с женой Маккензи Скотт.

Санчес появилась на инаугурации Трампа в белоснежном пиджаке с глубоким пикантным декольте. Камера засняла момент, когда Цукерберг с большим интересом заглядывает туда.

Фото: Соцсети
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Фото: Соцсети
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Скучающий Кук

Пользователи Сети заметили небывалую скуку на лице Тима Кука и сразу же принялись сочинять мемы.  Вот что писали пользователи соцсети Х:

— Когда Тим Кук осознает, что в течение следующих четырех лет его будут звать Тим Эппл;

— Тим Кук, присутствовавший на инаугурации Дональда Трампа, излучает большую мотивацию;

— Трамп: «С этого момента упадок Америки закончился»… И мы переходим к Тиму Куку, смотрящему на бывшую администрацию.

Фото: Соцсети
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Фото: Соцсети
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Интригующий ужин Гейтса и Трампа

Билл Гейтс не присутствовал на инаугурации Трампа, но ему довелось поужинать до торжественной церемонии. Миллиардер рассказал журналистам, что во время мероприятия поговорил с республиканцем и «остался под огромным впечатлением от планов президента».

«У меня была возможность провести с ним долгий и на самом деле довольно интригующий ужин», — сказал Гейтс в интервью The Wall Street Journal.

При этом ранее гендиректор Microsoft заявил, что пожертвовал более 50 миллионов долларов на президентскую кампанию Камалы Харрис.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

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