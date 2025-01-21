Сегодня 12:16 Позор Цукерберга, скука Кука и жест Маска. Как вели себя техногиганты на инаугурации Трампа Цукерберг, Безос и Маск стали героями «фото на триллион» на инаугурации Трампа 0 0 0 Фото: Kenny Holston/The New York Times / Global Look Press Мир

Дональд Трамп

Илон Маск

Джефф Безос

Марк Цукерберг

Билл Гейтс

Гостями на инаугурации президента США Дональда Трампа стали влиятельные бизнесмены, мировые техногиганты, такие как руководитель Apple Тим Кук, основатель Amazon Джефф Безос, глава Tesla и SpaceX Илон Маск и генеральный директор Meta* Марк Цукербер. Поведение некоторых из них привлекло внимание гостей и зрителей. Чем запомнились миллиардеры на торжественной церемонии — в материале 360.ru.

Как начался инаугурационный день Трампа Утром 20 января избранный американский лидер с женой Меланией посетил службу в церкви Святого Иоанна близ Белого дома. Там же находились вице-президент Джей Ди Вэнс и его супруга Уша. На службе заметили Цукерберга, Безоса и Кука. Посещение богослужения перед инаугурацией — давняя традиция, которая началась с президента Франклина Рузвельта в 1933 году.

Фото: Keystone Press Agency) / Global Look Press

Из церкви Трамп с женой направились в Белый дом на чаепитие с четой Байденов. Пользователи соцсети Х раскритиковали наряд Мелании. «Мелания одета, будто она на похоронах», — написал один из юзеров.

Фото: Соцсети 1/3 Фото: Соцсети 2/3 Фото: Соцсети 3/3

На инаугурации Трампа сделали «фото на триллион» Во время инаугурации Трампа на один снимок попали сразу четверо богатейших людей мира, чей совокупный капитал составляет более 850 миллиардов долларов — почти триллион. Речь идет о фото, на котором одновременно запечатлели Цукерберга, Безоса, Маска и гендиректора Google Inc. Сундара Пичаи. Состояние каждого из них: Марк Цукерберг — 211 миллиардов долларов;

Джефф Безос — 211 миллиардов долларов;

Сундар Пичаи — 1,3 миллиарда долларов;

Илон Маск — 433,9 миллиарда долларов;

Тим Кук — 2,3 миллиарда долларов.

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Чем запомнились техногиганты на инаугурации Трампа Танец радости и подозрительный жест Маска Маск стал звездой на инаугурации Тампа благодаря своем «танцу радости» из-за слов республиканца о планах на покорение Марса. На эмоциях миллиардер позволил себе жест, слишком похожий на нацистское приветствие: бизнесмен прижал правую ладонь к сердцу и резко вскинул руку вверх. Сторонники нового президента США заверили, что жест Маска никак не относится к гитлеровской Германии. По их словам, это «римский салют», или «Салют Беллами».

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Позор Цукерберга Пока собравшиеся в Капитолии слушали речь Трампа, основатель Meta* породил главный мем дня — кадр с Цукербергом мгновенно завирусился в Сети. На инаугурации предприниматель сидел рядом с Безосом и его невестой Лорен Санчес. Ради этой девушки владелец Amazon шесть лет назад расстался с женой Маккензи Скотт. Санчес появилась на инаугурации Трампа в белоснежном пиджаке с глубоким пикантным декольте. Камера засняла момент, когда Цукерберг с большим интересом заглядывает туда.

Фото: Соцсети 1/2 Фото: Соцсети 2/2

Скучающий Кук Пользователи Сети заметили небывалую скуку на лице Тима Кука и сразу же принялись сочинять мемы. Вот что писали пользователи соцсети Х: — Когда Тим Кук осознает, что в течение следующих четырех лет его будут звать Тим Эппл; — Тим Кук, присутствовавший на инаугурации Дональда Трампа, излучает большую мотивацию; — Трамп: «С этого момента упадок Америки закончился»… И мы переходим к Тиму Куку, смотрящему на бывшую администрацию.

Фото: Соцсети 1/2 Фото: Соцсети 2/2

Интригующий ужин Гейтса и Трампа Билл Гейтс не присутствовал на инаугурации Трампа, но ему довелось поужинать до торжественной церемонии. Миллиардер рассказал журналистам, что во время мероприятия поговорил с республиканцем и «остался под огромным впечатлением от планов президента». «У меня была возможность провести с ним долгий и на самом деле довольно интригующий ужин», — сказал Гейтс в интервью The Wall Street Journal. При этом ранее гендиректор Microsoft заявил, что пожертвовал более 50 миллионов долларов на президентскую кампанию Камалы Харрис. * Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.