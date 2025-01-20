Трамп и его жена посетили церковь Святого Иоанна перед инаугурацией

Избранный американский лидер Дональд Трамп вместе с женой Меланией начал мероприятия инаугурационного дня с посещения церкви Святого Иоанна, известной как «Церковь президентов». Трансляцию провел Fox News .

За прибытием четы наблюдали журналисты. Трамп и его жена не ответили на вопросы представителей СМИ.

Мелания Трамп появилась на инаугурационных мероприятиях в сдержанном темно-синем наряде: сшитом на заказ пальто, белом топе с запахом, замшевых туфлях на каблуках и черных кожаных перчатках. Самой заметной деталью стала большая темно-синяя широкополая шляпа с плоским верхом и белой отделкой. Головной убор изготовил личный стилист Эрве Пьер.