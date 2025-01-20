Трамп заявил, что на Марсе появится американский флаг

Трамп заявил, что США отправят астронавтов на Марс, чтобы установить флаг страны

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует реализовать космическую программу, в ходе которой человек отправится на Марс. Такое заявление он сделал в своей речи на церемонии инаугурации, трансляцию которой вел 360.ru .

По его словам, Соединенные Штаты вновь станут страной роста, которая будет увеличивать свое богатство, расширяя территории и строя города, и которая будет повышать планку ожиданий.

«Мы будем двигаться по нашему предначертанному судьбой пути к звездам, отправляя американских астронавтов, чтобы установить звездно-полосатый флаг на Марсе», — заявил Трамп.

Он отметил, что США еще больше закрепят свою ведущую роль в освоении космоса, рассматривая космическую программу как один из важных элементов национального развития и достижения величия.

Также Трамп пообещал ввести режим ЧС в связи с ситуацией, которая сложилась на южной границе страны. Он анонсировал эти действия в качестве первого шага на президентском посту.