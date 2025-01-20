«Оделась как прислуга». Шляпа Мелании Трамп породила сотни мемов в сети

Образ первой леди Соединенных Штатов Мелании Трамп, в котором она появилась на инаугурации своего мужа Дональда, вызвал множество шутливых комментариев в социальных сетях и буквально за несколько часов превратился в мем.

Для столь важного выхода в свет миссис Трамп выбрала сшитые на заказ длинное темно-синее пальто и такого же цвета юбкe от независимого дизайнера Адама Липпса из Нью-Йорка. Элегантности наряду добавила шелковая блузка цвета слоновой кости. Завершили образ темно-синие замшевые туфли на каблуках от Manolo Blahnik, черные кожаные перчатки и большая темно-синяя широкополая шляпа с плоским верхом и белой отделкой от еще одного нью-йоркского дизайнера Эрика Джавитса.

Пользователи соцсетей, комментируя образ под видео с церковной службы в соборе Святого Иоанна в Вашингтоне, которая прошла перед инаугурацией, отметили излишнюю темноту и строгость наряда Мелании Трамп.

«Мелания словно манекен. Она на похороны идет?» — написал один из комментаторов.

«Наряд на похороны Америки» — добавил еще один пользователей.

«Она оделась как прислуга. Может, это просто шутка?» — подметил третий.

Отдельной реакции удостоилась скрывавшая глаза Мелании плоская шляпа, из-за широких полей которой Дональд Трамп не смог толком поцеловать жену.