Трамп прибыл в Белый дом на традиционное чаепитие с семьей Байдена

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп с женой Меланией прибыл в Белый дом на традиционное чаепитие с американским лидером Джо Байденом и его супругой Джилл. Трансляцию вел телеканал Fox News.
Чаепитие с семьей уходящего президента символизирует мирную передачу власти. После этого мероприятия Трамп отправится на инаугурацию.
Торжественная церемония состоится в ротонде Капитолия из-за мороза. То же самое было в 1985 году, когда в подобном формате присягу принимал Рональд Рейган.
Трамп вместе с женой начали инаугурационные мероприятия с посещения церкви Святого Иоанна. По прибытии супруги проигнорировали вопросы журналистов, наблюдавших за четой. Наряд Мелании не остался незамеченным — на ней было темно-синее пальто, белый топ, замшевые туфли, черные кожаные перчатки и дизайнерская широкополая шляпа.
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