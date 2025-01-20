Трамп прибыл в Белый дом на традиционное чаепитие с семьей Байдена

Байден и Трамп встретились в Белом доме перед инаугурацией республиканца

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп с женой Меланией прибыл в Белый дом на традиционное чаепитие с американским лидером Джо Байденом и его супругой Джилл. Трансляцию вел телеканал Fox News .

Чаепитие с семьей уходящего президента символизирует мирную передачу власти. После этого мероприятия Трамп отправится на инаугурацию.

Торжественная церемония состоится в ротонде Капитолия из-за мороза. То же самое было в 1985 году, когда в подобном формате присягу принимал Рональд Рейган.

Трамп вместе с женой начали инаугурационные мероприятия с посещения церкви Святого Иоанна. По прибытии супруги проигнорировали вопросы журналистов, наблюдавших за четой. Наряд Мелании не остался незамеченным — на ней было темно-синее пальто, белый топ, замшевые туфли, черные кожаные перчатки и дизайнерская широкополая шляпа.