Последняя тайна Мессинга. Как человек с голубыми глазами решит судьбу России в 2026 году

В информационном пространстве снова всплыло имя легендарного провидца Вольфа Мессинга. На этот раз в Сети заговорили о сенсационном и пугающем предсказании на 26 февраля 2026 года. Ролик на эту тему всего за несколько недель собрал миллионы просмотров, всколыхнув волну обсуждений среди россиян. Что именно содержат якобы рассекреченные архивы и почему это «последнее пророчество» Мессинга звучит так актуально сегодня — в материале 360.ru.

Тайна «протокола 1974 М»: что хранили архивы КГБ? Нашумевшее видео опубликовал YouTube-канал «Мой СССР». Источником истории, по словам подполковника Алексея Соколова, стал некий «протокол 1974 М» — стенограмма беседы между Генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым и Мессингом. Обнародован оказался не только этот документ, долгие годы хранившийся под грифом «секретно». Также якобы лишь недавно вскрыли личное письмо провидца, хранившееся под печатью Брежнева. Именно в этом послании, если верить авторам канала, и содержится ключевое предсказание.

26 февраля 2026 года решится судьба России. Человек с голубыми глазами будет стоять перед выбором между войной и миром. Вольф Мессинг

По словам предсказателя, от решения этой загадочной персоны зависит, увидит ли вообще человечество 2027 год или нет. В озвученную в письме дату произойдет событие, от которого мир содрогнется. Ролик породил массу вопросов. Кто этот «человек с голубыми глазами» — лидер нации или некий новый персонаж на мировой арене? О каком историческом событии идет речь? Переживут ли люди геополитический кризис невиданного масштаба? Точных ответов на это Мессинг не дал, однако намекнул, к каким мировым процессам стоит присмотреться.

Фото: РИА «Новости»

Год Орла, Дракона, Медведя и четвертой, секретной силы В целом Мессинг описывал грядущий год как время схождения трех мощных сил. Он символически обозначил их как Орла (США), Дракона (Китай) и Медведя (Россия). Их противостояние будет определять мировую повестку. Однако куда более интригующе прозвучало его упоминание четвертой силы — «тех, кто владеет золотом и информацией». У этой силы, по словам провидца, нет единой родины, но все же она правит целыми странами. Согласно рассекреченным документам, эта элита продолжит оставаться в тени, при этом стараясь столкнуть традиционные державы в крупном конфликте.

Фото: РИА «Новости»

Небесные знамения как всадники Апокалипсиса Пророчество Мессинга о 2026 годе — это не только политика. Это еще и описание невероятных событий, которые больше похожи на сюжет фантастического блокбастера. Но именно они могут послужить основной для мировых метаморфоз. Во-первых, провидец упомянул астрономическое явление. Из его слов следует, что 26 февраля 2026 года произойдет редчайшее соединение пяти планет (Марса, Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна) в знаке Водолея. Последний раз подобная конфигурация могла наблюдаться около 2000 лет назад. В эзотерическом смысле это дает мощнейший потенциал для глобальных перемен, духовных и не только. Во-вторых, Мессинг говорил о знаках-предупреждениях. Провидец предупредил, что примерно за неделю до судьбоносной даты может произойти мощное землетрясение в неожиданной локации, пишет NEWS.ru.

Земля содрогнется не там, где ждут, а там, где спокойно 1000 лет. Вольф Мессинг

Если прогноз сбудется, за сутки откажут все системы связи. Весь мир погрузится в молчание, которое продлится неопределенный срок. Кроме того, на этом фоне в небе должна появиться огромная комета — классический символ перемен в фольклоре многих народов.

Фото: NASA

Технологический прорыв и новое партнерство Мессинг рассказал и о светлом сценарии развития мировых событий. По его словам, при хорошем раскладе именно с 2026 года человечество ждет череда революционных открытий. Появление технологии, исцеляющей болезни на принципиально новом уровне. Провидец назвал ее ключом к Богу. Победа над процессами старения (окончательная — к 2030 году).

Прорыв в термоядерном синтезе (к 2040 году).

Создание истинного искусственного интеллекта, схожего с человеческим.

Начало эры космической экспансии.

Новый главный партнер России. Мессинг упомянул, что им станет тот, кто сейчас считается врагом государства. Верить ли пророчеству? За и против Подлинных подтверждений тому, что якобы рассекреченные документы действительно содержали последнее предсказание провидца, нет. На это в беседе с aif.ru указал историк, автор биографии Мессинга Вадим Эрлихман. «Все такие предсказания высасываются из пальца, близко к предсказываемой дате, иначе ими никто не будет интересоваться. Старик, наверное, вертится в гробу просто как пропеллер», — заявил он.

Фото: РИА «Новости»

Эрлихман подчеркнул, что в целом Мессинг не занимался политическими предсказаниями. Вероятно, он мог предвидеть судьбы знакомых и родных, но не более. Однако есть и другие мнения. По словам члена Русского географического общества Анатолия Таврического, он слышал о переломном 2026 году еще 13 лет назад от монаха, с которым познакомился в Индии. Аскет называл ту же дату, что и Мессинг, с точностью до дня. «Буддийский монах особо обратил внимание на 2026 год. Это будет очень интересный год, для России особенно, а <…> 26 февраля будут особые события. Скоро сами все увидите, недолго осталось», — заключил Таврический.