Главный колдун СССР. Вольф Мессинг — великий мистификатор или мастер психологии?
Имя Вольфа Мессинга окружено ореолом мистики и невероятных историй: он предсказал победу СССР в войне и гибель Гитлера, якобы останавливал силой мысли сердца охранников и бежал из тюрьмы. Реальность же его жизни и способностей, как это часто бывает, одновременно и проще, и удивительнее, чем мифы. Это история о гениальном мастере психологии, чья слава стала его главным произведением.
Кто такой Вольф Мессинг
Мессинг родился 10 сентября 1899 года в городе Гура-Кальвария на окраине Российской империи в еврейской семье.
Великое будущее, как любил позже рассказывать сам Мессинг, ему пообещал классик еврейской литературы Шолом-Алейхем: якобы мальчик встретился с ним в девятилетнем возрасте, и писатель ласково потрепал ребенка за щеку.
«Сказал, что в свое время я познакомлюсь с королями, принцами, с великими учеными, писателями и руководителями крупнейших государств мира. Так оно впоследствии и случилось», — вспоминал Мессинг.
Интересно
Мальчик сызмальства поражал окружающих феноменальной памятью — например, наизусть цитировал свод библейских правил. Возможно, поэтому в 10 лет его отправили учиться на священнослужителя. Учеба была недолгой: через два года Вольф сбежал в Берлин и брался за любую работу, чтобы попросту выжить.
Как-то раз юноша упал в обморок посреди улицы из-за истощения. Врачи решили, что подросток умер, тело отправили в морг, а спустя двое суток Мессинг очнулся.
Интересно
Об этом узнал немецкий психиатр и невропатолог Франц Абель. Профессор взял молодого человека под крыло и обучал управлять собственным телом. Благодаря ему Вольф освоил тонкие психологические трюки — внушение и считывание мыслей собеседника. Становлению Мессинга как артиста тоже помог Абель.
Когда Мессинг приехал в СССР
Гастролировать в составе цирковой труппы Вольф начал с 16 лет — удивлял публику психологическими фокусами. Людей поражали сила его гипноза, способность предсказывать будущее и угадывать содержимое карманов. Вскоре об артисте эффектного шоу, граничащего с мистикой, знала почти вся Европа.
Во время выступления в Варшавском театре в 1937 году Мессинг, как он сам вспоминал в автобиографии, предсказал смерть Гитлера, если тот пойдет войной на Восток. За поимку прорицателя фюрер пообещал 200 тысяч марок и назвал личным врагом.
Мессинга, судя по мемуарам, арестовали в столице Польши и посадили. Из застенок он выбрался, собрав в камеру надзирателей и усыпив их. Так это или нет, доподлинно неизвестно. Но в 1939 году из оккупированной немцами страны Вольф Мессинг сбежал в СССР.
Как Мессинг познакомился со Сталиным
Советские пограничники задержали Мессинга при переходе границы и передали в НКВД. В советской тюрьме он сидел несколько месяцев — советские спецслужбы выясняли, не имеют ли дело с агентом иностранной разведки.
В итоге Мессинга освободили, и он занялся тем, что умел — давал представления как иллюзионист, сделав своей визитной карточкой передачу мыслей на расстоянии. Советская публика его любила, менталист обзавелся знакомствами в разных кругах, в том числе и во власти.
Версий знакомства Вольфа Мессинга со Сталиным много. Сам телепат писал, что встретился с вождем в Гомеле в 1940 году. Якобы Иосиф Виссарионович хотел узнать, как обстоят дела в Польше, где шли военные действия.
Потом Сталин решил проверить способности Мессинга и устроил ему нечто вроде тестирования: потребовал вынести из Госбанка 100 тысяч рублей и пройти в Кремль без пропуска. Все испытания иллюзионист, если верить легендам, выдержал.
Документальных доказательств этому нет — только книга самого Вольфа Мессинга. Публицист Вадим Эрлихман рассказывал, что в тетрадях и журналах, где указывали принятых Иосифом Сталиным лиц в довоенные и послевоенные годы, имя Мессинга не фигурировало.
«Отсюда можно делать вывод, что они даже не встречались ни разу, — уверял он.
Историк Рой Медведев придерживался другой точки зрения: подчеркивал, что советский лидер был очень заинтересован Мессингом и приглашал к себе для бесед.
Почему Мессинга не завербовала советская разведка
Существует версия, что Сталин заключил с медиумом договор о взаимопомощи: Мессинг говорит вождю правду, а тот обещает не использовать его гений в целях разведки и разрешает вести жизнь артиста.
Якобы именно поэтому Вольф Мессинг продолжал гастролировать, а не работал на разведку. Во время войны он выступал на заводах и в госпиталях, а полученные гонорары передал на строительство двух самолетов.
Хорошо знавший телепата Михаил Михалков (родной брат известного поэта) отмечал, что за помощь фронту Сталин направил Мессингу благодарственную телеграмму, которой тот очень гордился и всегда носил с собой.
В посвященных ему публикациях упоминали, что Мессинг неоднократно помогал раскрывать преступления: считывал достоверную информацию с подозреваемых. Он также сотрудничал с учеными из Института мозга, надеясь объяснить свои способности с точки зрения физиологии.
«Мозг Вольфа Мессинга хранится в московском Институте мозга. Он был обследован, и срезы его были оставлены в институте исключительно как экспонаты. Впоследствии больше никаких изучений мозга Мессинга не проводилось», — рассказывал руководитель отдела исследований мозга Центра неврологии РАМН Сергей Иллариошкин.
Почему Мессинг был одинок
Семья Луизы и Бориса Хмельницких дружила с Вольфом Мессингом около 20 лет. Актриса рассказывала, что однажды поинтересовалась у свекра — разведчика Михаила Маклярского — отношением к иллюзионисту.
Когда я его спросила: «Как вы относитесь к Мессингу? Он что-то сделал для нашей разведки?» — он улыбнулся и сказал: «Сделал, и немало».
О Мессинге она отзывалась с теплом и отмечала, что он был чрезвычайно одинок.
«Однажды он пришел к нам и сказал: „Как хорошо, что вы есть! Я ведь ни с кем не общаюсь“. Я удивилась: „Почему?“ Он ответил: „Потому что я знаю, что думают другие люди“. После концертов старался ни с кем не разговаривать, сразу уезжал в гостиницу. Думаю, что он страдал от своего дара. Ему хотелось быть нормальным человеком», — вспоминала Хмельницкая.
Как умер Вольф Мессинг
В последние годы жизни Мессинг, получивший звание заслуженного артиста РСФСР, тяжело болел: сказалась полученная в юности травма, начали болеть ноги. Он неоднократно консультировался у врачей и в итоге согласился на операцию.
Перед тем, как уехать из московской квартиры, Мессинг будто бы попрощался с ней.
«Он со всеми простился, а потом остановился перед подъездом своего дома и сказал: „Я сюда больше не вернусь“», — рассказывала Хмельницкая.
Вольф Мессинг умер 8 ноября 1974 года на 76-м году жизни. Операция прошла, казалось бы, успешно, но через пару дней у него отказали почки и начался отек легких.
Похоронили артиста, которого называли главным колдуном СССР и самым загадочным человеком планеты, на Востряковском кладбище в Москве.
Самые известные предсказания Мессинга
В книге «Вольф Мессинг. Драма жизни великого гипнотизера» уверяли, что личное дело Мессинга до сих пор отмечено грифом «Совершенно секретно» и хранится в архиве Лубянки. Доступ к нему едва ли когда-либо откроют, так что жизнь иллюзиониста надолго останется под вуалью тайны.
Известно лишь, что часть его предсказаний действительно сбылась с невероятной точностью. Вот некоторые из них:
- победа СССР в Великой Отечественной войне: Мессинг утверждал, что страна одержит верх над нацистской Германией в мае 1945 года;
- сын Сталина Василий не полетел с хоккейной командой в Свердловск в январе 1950 года: Мессинг просил его этого не делать, тот послушался — самолет потерпел крушение;
- судьба фюрера: Мессинг уверял, что, «если Гитлер повернет на восток, великая страна погибнет»;
- смерть Сталина: вождь народов скончался 5 марта 1953 года — Мессинг предсказывал, что он умрет в еврейский праздник;
- незадолго до собственной смерти Мессинг предрек Белоруссии годы стабильности, мира и спокойствия.
Пророчества Мессинга, которые не сбылись или сбылись частично
- Глобальный кризис в первой четверти XXI века из-за маленького кусочка земли, который приведет к мировой разрухе.
- Потеря США лидерства в мире к середине XXI века, что сделает государство второсортным.
- Серьезной угрозой России станет ее стратегический партнер — Китай.
- Третья мировая война начнется в результате удара Китая по Японии и Тайваню.