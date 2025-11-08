08 ноября 2025 00:05 Главный колдун СССР. Вольф Мессинг — великий мистификатор или мастер психологии? 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Интересное

Имя Вольфа Мессинга окружено ореолом мистики и невероятных историй: он предсказал победу СССР в войне и гибель Гитлера, якобы останавливал силой мысли сердца охранников и бежал из тюрьмы. Реальность же его жизни и способностей, как это часто бывает, одновременно и проще, и удивительнее, чем мифы. Это история о гениальном мастере психологии, чья слава стала его главным произведением.

Кто такой Вольф Мессинг Мессинг родился 10 сентября 1899 года в городе Гура-Кальвария на окраине Российской империи в еврейской семье. Великое будущее, как любил позже рассказывать сам Мессинг, ему пообещал классик еврейской литературы Шолом-Алейхем: якобы мальчик встретился с ним в девятилетнем возрасте, и писатель ласково потрепал ребенка за щеку. «Сказал, что в свое время я познакомлюсь с королями, принцами, с великими учеными, писателями и руководителями крупнейших государств мира. Так оно впоследствии и случилось», — вспоминал Мессинг.

С рождения Вольф страдал сомнамбулизмом: ночами бродил во сне. Отцу посоветовали ставить возле его кровати корыто с холодной водой. Метод помог — от лунатизма Мессинг действительно вылечился.

Мальчик сызмальства поражал окружающих феноменальной памятью — например, наизусть цитировал свод библейских правил. Возможно, поэтому в 10 лет его отправили учиться на священнослужителя. Учеба была недолгой: через два года Вольф сбежал в Берлин и брался за любую работу, чтобы попросту выжить.

Фото: РИА «Новости»

Как-то раз юноша упал в обморок посреди улицы из-за истощения. Врачи решили, что подросток умер, тело отправили в морг, а спустя двое суток Мессинг очнулся.

В автобиографии этот опыт менталист называл ключевым для формирования своего «феномена». Мессингу диагностировали редкую форму истерии с элементами каталепсии — способности вводить себя в состояние, похожее на глубокий транс, с резким замедлением жизненных процессов.

Об этом узнал немецкий психиатр и невропатолог Франц Абель. Профессор взял молодого человека под крыло и обучал управлять собственным телом. Благодаря ему Вольф освоил тонкие психологические трюки — внушение и считывание мыслей собеседника. Становлению Мессинга как артиста тоже помог Абель.

Фото: РИА «Новости»

Когда Мессинг приехал в СССР Гастролировать в составе цирковой труппы Вольф начал с 16 лет — удивлял публику психологическими фокусами. Людей поражали сила его гипноза, способность предсказывать будущее и угадывать содержимое карманов. Вскоре об артисте эффектного шоу, граничащего с мистикой, знала почти вся Европа. Во время выступления в Варшавском театре в 1937 году Мессинг, как он сам вспоминал в автобиографии, предсказал смерть Гитлера, если тот пойдет войной на Восток. За поимку прорицателя фюрер пообещал 200 тысяч марок и назвал личным врагом. Мессинга, судя по мемуарам, арестовали в столице Польши и посадили. Из застенок он выбрался, собрав в камеру надзирателей и усыпив их. Так это или нет, доподлинно неизвестно. Но в 1939 году из оккупированной немцами страны Вольф Мессинг сбежал в СССР.

Фото: РИА «Новости»

Как Мессинг познакомился со Сталиным Советские пограничники задержали Мессинга при переходе границы и передали в НКВД. В советской тюрьме он сидел несколько месяцев — советские спецслужбы выясняли, не имеют ли дело с агентом иностранной разведки. В итоге Мессинга освободили, и он занялся тем, что умел — давал представления как иллюзионист, сделав своей визитной карточкой передачу мыслей на расстоянии. Советская публика его любила, менталист обзавелся знакомствами в разных кругах, в том числе и во власти. Версий знакомства Вольфа Мессинга со Сталиным много. Сам телепат писал, что встретился с вождем в Гомеле в 1940 году. Якобы Иосиф Виссарионович хотел узнать, как обстоят дела в Польше, где шли военные действия.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

Потом Сталин решил проверить способности Мессинга и устроил ему нечто вроде тестирования: потребовал вынести из Госбанка 100 тысяч рублей и пройти в Кремль без пропуска. Все испытания иллюзионист, если верить легендам, выдержал.

Документальных доказательств этому нет — только книга самого Вольфа Мессинга. Публицист Вадим Эрлихман рассказывал, что в тетрадях и журналах, где указывали принятых Иосифом Сталиным лиц в довоенные и послевоенные годы, имя Мессинга не фигурировало. «Отсюда можно делать вывод, что они даже не встречались ни разу, — уверял он. Историк Рой Медведев придерживался другой точки зрения: подчеркивал, что советский лидер был очень заинтересован Мессингом и приглашал к себе для бесед.

Фото: РИА «Новости»

Почему Мессинга не завербовала советская разведка Существует версия, что Сталин заключил с медиумом договор о взаимопомощи: Мессинг говорит вождю правду, а тот обещает не использовать его гений в целях разведки и разрешает вести жизнь артиста.

Якобы именно поэтому Вольф Мессинг продолжал гастролировать, а не работал на разведку. Во время войны он выступал на заводах и в госпиталях, а полученные гонорары передал на строительство двух самолетов. Хорошо знавший телепата Михаил Михалков (родной брат известного поэта) отмечал, что за помощь фронту Сталин направил Мессингу благодарственную телеграмму, которой тот очень гордился и всегда носил с собой.

Фото: РИА «Новости»

В посвященных ему публикациях упоминали, что Мессинг неоднократно помогал раскрывать преступления: считывал достоверную информацию с подозреваемых. Он также сотрудничал с учеными из Института мозга, надеясь объяснить свои способности с точки зрения физиологии.

«Мозг Вольфа Мессинга хранится в московском Институте мозга. Он был обследован, и срезы его были оставлены в институте исключительно как экспонаты. Впоследствии больше никаких изучений мозга Мессинга не проводилось», — рассказывал руководитель отдела исследований мозга Центра неврологии РАМН Сергей Иллариошкин.

Фото: РИА «Новости»

Почему Мессинг был одинок Семья Луизы и Бориса Хмельницких дружила с Вольфом Мессингом около 20 лет. Актриса рассказывала, что однажды поинтересовалась у свекра — разведчика Михаила Маклярского — отношением к иллюзионисту.

Когда я его спросила: «Как вы относитесь к Мессингу? Он что-то сделал для нашей разведки?» — он улыбнулся и сказал: «Сделал, и немало».

О Мессинге она отзывалась с теплом и отмечала, что он был чрезвычайно одинок. «Однажды он пришел к нам и сказал: „Как хорошо, что вы есть! Я ведь ни с кем не общаюсь“. Я удивилась: „Почему?“ Он ответил: „Потому что я знаю, что думают другие люди“. После концертов старался ни с кем не разговаривать, сразу уезжал в гостиницу. Думаю, что он страдал от своего дара. Ему хотелось быть нормальным человеком», — вспоминала Хмельницкая.

Фото: РИА «Новости»

Как умер Вольф Мессинг В последние годы жизни Мессинг, получивший звание заслуженного артиста РСФСР, тяжело болел: сказалась полученная в юности травма, начали болеть ноги. Он неоднократно консультировался у врачей и в итоге согласился на операцию. Перед тем, как уехать из московской квартиры, Мессинг будто бы попрощался с ней. «Он со всеми простился, а потом остановился перед подъездом своего дома и сказал: „Я сюда больше не вернусь“», — рассказывала Хмельницкая. Вольф Мессинг умер 8 ноября 1974 года на 76-м году жизни. Операция прошла, казалось бы, успешно, но через пару дней у него отказали почки и начался отек легких. Похоронили артиста, которого называли главным колдуном СССР и самым загадочным человеком планеты, на Востряковском кладбище в Москве.

Фото: РИА «Новости»

Самые известные предсказания Мессинга В книге «Вольф Мессинг. Драма жизни великого гипнотизера» уверяли, что личное дело Мессинга до сих пор отмечено грифом «Совершенно секретно» и хранится в архиве Лубянки. Доступ к нему едва ли когда-либо откроют, так что жизнь иллюзиониста надолго останется под вуалью тайны. Известно лишь, что часть его предсказаний действительно сбылась с невероятной точностью. Вот некоторые из них: победа СССР в Великой Отечественной войне: Мессинг утверждал, что страна одержит верх над нацистской Германией в мае 1945 года;

сын Сталина Василий не полетел с хоккейной командой в Свердловск в январе 1950 года: Мессинг просил его этого не делать, тот послушался — самолет потерпел крушение;

судьба фюрера: Мессинг уверял, что, «если Гитлер повернет на восток, великая страна погибнет»;

смерть Сталина: вождь народов скончался 5 марта 1953 года — Мессинг предсказывал, что он умрет в еврейский праздник;

незадолго до собственной смерти Мессинг предрек Белоруссии годы стабильности, мира и спокойствия. Пророчества Мессинга, которые не сбылись или сбылись частично Глобальный кризис в первой четверти XXI века из-за маленького кусочка земли, который приведет к мировой разрухе.

Потеря США лидерства в мире к середине XXI века, что сделает государство второсортным.

Серьезной угрозой России станет ее стратегический партнер — Китай.

Третья мировая война начнется в результате удара Китая по Японии и Тайваню.