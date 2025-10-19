Слова Вольфа Мессинга снова вызывают трепет. Его точные предсказания и мрачные прогнозы кажутся пугающе верными в свете последних событий. О чем же говорил известный психиатр и гипнотизер?

Предсказание Мессинга об СВО

Последователи Мессинга уверяют, что он предвидел украинский конфликт в 1960-х годах. Пророк предрекал, что в 2022–2023 годах Россию ждет важный перелом. По его словам, в 2022-м произойдет событие, которое страна сможет преодолеть, только если сплотится.

Медиум предсказал, что Запад объединится и вступит в новое противостояние с Россией. По его словам, он попытается навязать стране свои условия, но потерпит поражение.

Мессинг предрекал самые драматичные события в 2025 году. По его мнению, Россия тогда столкнется с масштабными переменами и духовным возрождением.

Также Мессинг предсказывал, что российская экономика пройдет через серьезные испытания. Однако после этого, по его словам, мир начнет возвращаться к честным финансовым моделям. Россия, упрочив свои позиции на международной арене, сыграет ключевую роль в этом процессе.