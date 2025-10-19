СВО и крах лидерства США. Пугающие пророчества Вольфа Мессинга о будущем
Слова Вольфа Мессинга снова вызывают трепет. Его точные предсказания и мрачные прогнозы кажутся пугающе верными в свете последних событий. О чем же говорил известный психиатр и гипнотизер?
Предсказание Мессинга об СВО
Последователи Мессинга уверяют, что он предвидел украинский конфликт в 1960-х годах. Пророк предрекал, что в 2022–2023 годах Россию ждет важный перелом. По его словам, в 2022-м произойдет событие, которое страна сможет преодолеть, только если сплотится.
Медиум предсказал, что Запад объединится и вступит в новое противостояние с Россией. По его словам, он попытается навязать стране свои условия, но потерпит поражение.
Мессинг предрекал самые драматичные события в 2025 году. По его мнению, Россия тогда столкнется с масштабными переменами и духовным возрождением.
Также Мессинг предсказывал, что российская экономика пройдет через серьезные испытания. Однако после этого, по его словам, мир начнет возвращаться к честным финансовым моделям. Россия, упрочив свои позиции на международной арене, сыграет ключевую роль в этом процессе.
Предсказание о США
Вольф Мессинг предсказал, что санкции против России приведут к серьезным проблемам для их инициаторов. Экономическая ситуация в Европе, которая и так далека от идеальной, будет ухудшаться, сообщил «Царьград».
США пострадают больше всего. Пророк предсказывал, что к середине XXI века Соединенные Штаты утратят мировое влияние. На первый план выйдет Китай, а Россия займет особое место, став «сердцем мира».
Россию ждет неожиданный поворот, предсказывал Мессинг. Страна станет магнитом для талантливых людей со всего света.
Люди, которые хотят улучшить свою жизнь, будут стремиться в Россию.
Вольф Мессинг
Кроме того, Россия покажет себя не только как мощная военная и политическая сила, но и как хранительница традиционных ценностей. Она предложит миру новый путь развития.
Мессинг предрекал, что украинский конфликт завершится мирным соглашением. После этого народы объединятся и сообща ответят на глобальные вызовы.
Биография Мессинга давно превратилась в полумиф. Он родился в 1899 году и сделал карьеру эстрадного артиста. Мессинг виртуозно управлял вниманием публики, создавая впечатление невероятной ясности ума. Все остальное — из устных пересказов, легенд и интерпретаций.
Его пророчества почти всегда доходят до нас без первоисточников, как гибкие тексты, легко подстраиваемые под любые события. В интернете много сообществ, где поклонники толкуют слова Мессинга, часто добавляя в них собственные интерпретации.