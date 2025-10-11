«Будут страшные битвы». О чем Мессинг и Ванга предупреждали Россию после своей смерти

Советский пророк Вольф Мессинг, предсказавший смерть Иосифа Сталина, дату окончания Второй мировой войны и даже собственную кончину, до сих пор вызывает интерес у людей. Теперь его дело продолжил внебрачный сын, чье родство с артистом довольно спорно.

Внебрачный сын с даром ясновидения Советский иллюзионист Вольф Мессинг, читающий мысли зрителей в зале и предсказывающий будущее, был женат на своей ассистентке Аиде Рапопорт. Супруги не имели детей, но несколько лет назад выяснилось, что мистик все же оставил потомство. У него якобы был тайный роман. В 2020 году дворник подмосковного морга Дмитрий Киселев появился на шоу «Пусть говорят», заявив, что он внебрачный сын Мессинга. Мужчина также утверждал, что ему передался дар отца.

Фото: РИА «Новости»

К проведению экспертизы привлекли племянника Мессинга. Анализ ДНК подтвердил их родство по мужской линии на 54,7%, но повторный тест выявил 0% совпадений, сообщил MSK1.RU. Правда, Дмитрий продолжил утверждать, что мистик его родитель.

В год смерти отца, который зачал меня на 72-м году жизни, мне было всего два годика. Но я помню, как мать сказала, что я никогда не увижу своего папу Дмитрий Киселев

В 2024 году Дмитрий сменил работу, начав трудиться на кладбище в Климовске. Также он взял фамилию Мессинг. Ванга предсказала России победу в страшных битвах Киселев напомнил о себе в 2022 году, заявив, что в вещем сне ему явилась болгарская провидица Ванга. Она предсказала будущее России. Это произошло после того, как он посетил могилу Мессинга. Тогда он якобы и почувствовал силу мистика.

Мессинг говорит: «Сын мой, теперь ты видишь дальше, чем я». Пятнадцатого ноября мне явилась Ванга, она была во всем черном, в правой руке был огонь, в левой — вода. Дмитрий Киселев

Он пояснил, что Ванга явилась к нему в день смерти его матери, которой не стало в 2015 году. Киселев добавил, что несколько недель хранил тайну о вещем сне с болгарской провидицей, но потом осознал, что должен рассказать людям о ее предсказании. По его словам, ее монолог он смог повторить слово в слово.

Будут битвы, страшные битвы. Но Россия устоит, Россия станет первой, ее все будут уважать. После этой фразы Ванга протянула руки вперед и сомкнула их у груди, затушив ладонью с водой огонь. Дмитрий Киселев

Самозваный сын мистика отметил, что Ванга поделилась с ним и другими фактами о будущем России, но пока он не готов о них рассказать. При этом он убежден, что ее предсказание, увиденное им во сне, обязательно сбудется.

Фото: Serguei Fomine/Russian Look / www.globallookpress.com

Стоит отметить, что обнародованная Киселевым информация не противоречит прижизненным пророчествам болгарской провидицы, предсказывающей и войны, и победу России. Недавно Киселев передал новое предсказание, полученное во сне якобы от умершего отца. По его словам, Мессинг рассказал ему, чего россиянам ждать от 2025 года, писал «7Дней.ru».

Он мне снится по пятницам обычно. Я иногда спрашиваю, он стоит и не отвечает. А вот последний раз приснился и сказал: «2025-й год будет переломным, особенно восьмой и девятый месяцы». Дмитрий Киселев

Этот прогноз тоже перекликался с предсказаниями других экстрасенсов и ясновидящих.

Неизвестные откровения Мессинга В 2019 году портал «Белновости» писал, что сбылось одно из самых страшных предсказаний Вольфа Мессинга. Это произошло, когда на МКС сломалось новейшее оборудование — вышла из строя установка для вывода углекислого газа из атмосферы станции. Некоторые тогда стали говорить, что поломка оказалась следствием открытия портала в параллельное измерение. «Советский ясновидящий Вольф Мессинг около полувека назад говорил о существовании иных измерений. А к 2020 году, по его словам, люди встретятся с инопланетными формами жизни», — говорится в материале.

Фото: Tschiponnique Skupin/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

В статье отметили, что якобы Мессинг предупреждал, что контакты с инопланетянами — неизбежность. Кроме того, они могут привести к серьезным последствиям для человечества и даже угрожать планете. Еще одно пугающее предсказание опубликовал StarHit, в нем говорится о приходе мессии, сверхчеловека, который появится в одной из стран. «Он будет способен изменить орбиту Земли с помощью высших сил, к которым станет неоднократно обращаться. Этот лидер способен держать планету в ежовых рукавицах, уберегая от новых столкновений и бед», — заявили авторы статьи.

Но даже он не сможет уничтожить все зло. Человечество под его предводительством проживет до 2040 года. Дальнейшая судьба мира Мессингу была неизвестна. Либо он намеренно решил скрыть это от людей. Верить или нет пророчествам мистиков и ясновидящих — дело каждого. Тем более, что нет материалов с предсказаниями, записанными самим Мессингом.