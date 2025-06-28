Посягнул на святое. Пашиняна уличили в ударе по фундаменту государственности

Политолог Атаев допустил, что арест Аджапахяна — это политзаказ

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Фото: Bildverlag Bahnmüller/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com

В Армении продолжает разгораться конфликт между церковью и властями. Против предстоятеля Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Микаэла Аджапахяна возбудили уголовное дело, вечером 27 июня его задержали, а на следующий день отправили в СИЗО. Законны ли такие действия, чего боится премьер Никол Пашинян и с чем связана конфронтация — в материале 360.ru.

Что известно об аресте Аджапахяна

Накануне Службы национальной безопасности Армении попытались задержать Аджапахяна прямо на территории Первопрестольного Эчмиадзина. Причиной стало уголовное дело о призывах к насильственному захвату власти и свержению конституционного строя через СМИ. Иерарх назвал обвинения сфабрикованными.

На защиту архиепископа встали верующие и священнослужители, начались стычки с силовиками. СК возбудил уголовное дело и против тех, кто препятствовал задержанию Аджапахяна. Через некоторое время он сам вышел к правоохранителям, выразил готовность проследовать за ними и заявил, что не представляет угрозы для Армении.

Фото: РИА «Новости»

Суд в Ереване 28 июня арестовал Аджапахяна на два месяца.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Микаела Аджапахяна на два месяца. Решение незаконное и необоснованное. Защита намерена обжаловать решение», — сообщил адвокат Ара Зограбян.

В этот же день Аджапахяна перевели в следственный изолятор Службы национальной безопасности.

«Это правда, мы изначально думали, что архиепископа увезли в уголовно-исполнительное учреждение „Нубарашен“, но несколько часов назад мы узнали, что его перевели в СИЗО „Ереван-Кентрон“ (изолятор Службы нацбезопасности — прим. ред.)», — рассказал агентству Sputnik Армения адвокат Ерем Саркисян.

Фото: РИА «Новости»

С чего все началось

Отношения между властями Армении и ААЦ обострились  в мае этого года, когда премьер-министр Никол Пашинян разместил в соцсетях оскорбительные посты в адрес церкви, в том числе с использованием ненормативной лексики.

В середине июня в стране арестовали российского предпринимателя Самвела Карапетяна, выступавшего в поддержку ААЦ. Против него также выдвинули обвинение в призывах к свержению власти.

Следственный комитет 26 июня обвинил объединение «Священная борьба» в подготовке терактов и захвата власти. Движение возглавляет архиепископ ААЦ Баграт Галстанян — его и  15 сторонников тоже арестовали.

Пашинян предложил наложить с 1 по 5 июля вето на оскорбления в общественной дискуссии, пообещав начать с себя.

«Предлагаю достичь общественного консенсуса о том, что с определенной даты мы прекратим оскорбления и гибридные нападки в общественно-политическо-публичной сфере и перейдем к исключительно цивилизованной и уважительной дискуссии, основанной только на проверенных фактах», — сказал он.

Он также заявил, что в стране «предотвратили попытку госпереворота со стороны криминального олигархического духовенства».

Фото: РИА «Новости»

Причина конфронтации

Арест Аджапахяна — это заказ действующего политического руководства, заявил в беседе с 360.ru политолог Артур Атаев.

«В рамках действующего конституционного поля должен решать суд, он должен выносить решение по данному вопросу. Для нас источниковая база — это решение суда и действия правоохранительных органов. Если выходить из юридической плоскости в политическую, то это явно заказ действующего политического руководства», — отметил эксперт.

Он напомнил, что минимум на протяжении года ситуация в Армении складывается таким образом, что основной оппозиционной силой премьер-министру является Армянская апостольская церковь. На это четко указывают обвинения католикоса всех армян со стороны Пашиняна.

И то, что архиепископ Галстанян возглавляет оппозицию действующему премьер-министру — тоже. Поэтому вполне ожидаемым был шаг премьер-министра, он носит превентивный характер, когда нужно обезоружить оппозицию, потому что оппозиционная мысль, оппозиционные действия в Армении разрастаются.

Артур Атаев

политолог

Пашинян пришел к власти именно в результате революционного протеста, добавил Атаев.

«Поэтому действия имеют реальную политическую составляющую реального политического заказа», — подчеркнул он.

Политолог допустил, что с ареста Аджапахяна в Армении запустили прокси-сценарий в контексте давления на оппозиционный социум.

«И он запущен не сейчас, а запущен значительно раньше, когда в отношении протестующих применялись меры жесткого характера, в том числе и в отношении представителей церкви», — сказал Атаев.

Фото: РИА «Новости»

По его словам, церковь становится силой и субъектом внутреннего политического процесса, который имеет тенденцию к свержению действующей власти.

Поэтому это поле надо зачищать, и они зачищают. Ставки велики. Пашинян пытается интегрироваться в региональные макропроцессы. Взаимодействие с Турцией это демонстрирует.

Артур Атаев

политолог

Арест Галстаняна тоже имеет политические мотивы, потому что нет ни внутрирелигиозного раскола, ни противостояния с внешним религиозным актором. Скорее всего, церковь станет более сплоченной и начнет усиливать свое влияние.

Слова Пашиняна о предотвращении попытки госпереворота со стороны криминального олигархического духовенства весьма своеобразны.

«Армения — одна из первых христианских государств, и религия — в основе государственного строительства Армении. Я думаю, здесь идет неосознанный удар по фундаменту государственности со стороны Пашиняна. Я уверен даже, что он не осознает всю пагубную силу и весь негатив этого заявления и своих действий. Это явно ошибочный тезис», — отметил Атаев.

Если религиозный фактор будет элементом политического противостояния или церковь станет его стороной, в этом будет исключительно заслуга Пашиняна, заключил политолог.

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