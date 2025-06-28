Посягнул на святое. Пашиняна уличили в ударе по фундаменту государственности

В Армении продолжает разгораться конфликт между церковью и властями. Против предстоятеля Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Микаэла Аджапахяна возбудили уголовное дело, вечером 27 июня его задержали, а на следующий день отправили в СИЗО. Законны ли такие действия, чего боится премьер Никол Пашинян и с чем связана конфронтация — в материале 360.ru.

На защиту архиепископа встали верующие и священнослужители, начались стычки с силовиками . СК возбудил уголовное дело и против тех, кто препятствовал задержанию Аджапахяна. Через некоторое время он сам вышел к правоохранителям, выразил готовность проследовать за ними и заявил, что не представляет угрозы для Армении.

Накануне Службы национальной безопасности Армении попытались задержать Аджапахяна прямо на территории Первопрестольного Эчмиадзина. Причиной стало уголовное дело о призывах к насильственному захвату власти и свержению конституционного строя через СМИ. Иерарх назвал обвинения сфабрикованными.

«Это правда, мы изначально думали, что архиепископа увезли в уголовно-исполнительное учреждение „Нубарашен“, но несколько часов назад мы узнали, что его перевели в СИЗО „Ереван-Кентрон“ (изолятор Службы нацбезопасности — прим. ред.)», — рассказал агентству Sputnik Армения адвокат Ерем Саркисян.

В этот же день Аджапахяна перевели в следственный изолятор Службы национальной безопасности.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Микаела Аджапахяна на два месяца. Решение незаконное и необоснованное. Защита намерена обжаловать решение», — сообщил адвокат Ара Зограбян.

Суд в Ереване 28 июня арестовал Аджапахяна на два месяца.

С чего все началось

Отношения между властями Армении и ААЦ обострились в мае этого года, когда премьер-министр Никол Пашинян разместил в соцсетях оскорбительные посты в адрес церкви, в том числе с использованием ненормативной лексики.

В середине июня в стране арестовали российского предпринимателя Самвела Карапетяна, выступавшего в поддержку ААЦ. Против него также выдвинули обвинение в призывах к свержению власти.

Следственный комитет 26 июня обвинил объединение «Священная борьба» в подготовке терактов и захвата власти. Движение возглавляет архиепископ ААЦ Баграт Галстанян — его и 15 сторонников тоже арестовали.

Пашинян предложил наложить с 1 по 5 июля вето на оскорбления в общественной дискуссии, пообещав начать с себя.

«Предлагаю достичь общественного консенсуса о том, что с определенной даты мы прекратим оскорбления и гибридные нападки в общественно-политическо-публичной сфере и перейдем к исключительно цивилизованной и уважительной дискуссии, основанной только на проверенных фактах», — сказал он.

Он также заявил, что в стране «предотвратили попытку госпереворота со стороны криминального олигархического духовенства».