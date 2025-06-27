Стычка между силовиками и священниками в Армении. Подробности к этому часу
На территории Патриархата Армянской апостольской церкви в Эчмиадзине началась потасовка между правоохранителями и священниками. Верующие окружили машину Службы нацбезопасности, чтобы воспрепятствовать силовикам вывести с территории главу Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Микаэла Аджапахяна. Что известно к этому часу — в материале 360.ru.
Драка силовиков и священников в Армении
Генпрокуратура Армении 6 июня завела против Аджапахяна уголовное дело. Главу Ширакской епархии обвинили в публичных призывах к свержению конституционного строя. Утром 27 июня силовики нагрянули в Первопрестольный Эчмиадзин для задержания Аджапахяна.
Архиепископ вышел к правоохранителям вместе с адвокатом Ара Зограбяна и Католикоса всех армян Гарегина Второго, но верующие не дали его увести. В результате началась драка между священниками и силовиками.
Аджапахян снова вернулся к Святому Эчмиадзину. К территории, прилегающей к Первопрестольному Эчмиадзину, стянули многочисленные силы спецназа, полиции и СНБ Армении. Правоохранители продолжают прибывать. Движение транспорта из Еревана в Эчмиадзин перекрыли.
Позже радио Sputnik Армения сообщило, что силовики все же увезли Микаэла Аджапахяна.
«Ситуация в эти минуты у Первопрестольного Эчмиадзина крайне напряженная», — предупредили авторы поста.
Аресты священнослужителей
Суд в Ереване арестовал на два месяца лидера протестного движения «Священная борьба», архиепископа Армянской апостольской церкви Баграта Галстаняна и еще 15 человек. Местная оппозиция призвала сторонников собраться в Эчмиадзине, чтобы пресечь задержание священнослужителей.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее написал в социальных сетях, что лидеры и участники «Священной борьбы» планировали осуществить террористические действия и захватить власть в стране. Об этом же сообщили в Следственном комитете республики.
В 2024 году архиепископ Галстанян с благословления католикоса всех армян Гарегина Второго заявил о начале протестных акций в Ереване из-за политики армянских властей в контексте делимитации границ с Азербайджаном. Архиепископ потребовал отставки главы правительства.
Киркоров призвал Пашиняна прекратить гонения на церковь
В защиту Армянской апостольской церкви выступил владелец компании «Ташир групп» Самвел Карапетян, его тоже арестовали. Народный артист России Филипп Киркоров обратился к Пашиняну и призвал его прекратить гонения на церковь.
«Хочу напомнить премьеру Пашиняну одну из 10 заповедей: не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Самвел всегда с заботой и любовью относится к своей родине Армении. Человек, который не раз лично вставал на защиту угнетенных на своей исторической родине», — подчеркнул артист.
Карапетян никогда не заявлял о намерениях входить в какой-либо политический лагерь.
«Прошу прекратить гонения на Самвела, прекратить политические репрессии на церковь и священнослужителей. Прошу органы исполнительной власти заняться своими обязанностями по улучшению состояния прекрасной страны Армении, а не нападать на священнослужителей и почитаемых персон», — заключил Киркоров.