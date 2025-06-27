Стычка между силовиками и священниками в Армении. Подробности к этому часу

На территории Патриархата Армянской апостольской церкви в Эчмиадзине началась потасовка между правоохранителями и священниками. Верующие окружили машину Службы нацбезопасности, чтобы воспрепятствовать силовикам вывести с территории главу Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Микаэла Аджапахяна. Что известно к этому часу — в материале 360.ru.

Драка силовиков и священников в Армении

Генпрокуратура Армении 6 июня завела против Аджапахяна уголовное дело. Главу Ширакской епархии обвинили в публичных призывах к свержению конституционного строя. Утром 27 июня силовики нагрянули в Первопрестольный Эчмиадзин для задержания Аджапахяна.

Архиепископ вышел к правоохранителям вместе с адвокатом Ара Зограбяна и Католикоса всех армян Гарегина Второго, но верующие не дали его увести. В результате началась драка между священниками и силовиками.

Аджапахян снова вернулся к Святому Эчмиадзину. К территории, прилегающей к Первопрестольному Эчмиадзину, стянули многочисленные силы спецназа, полиции и СНБ Армении. Правоохранители продолжают прибывать. Движение транспорта из Еревана в Эчмиадзин перекрыли.

Позже радио Sputnik Армения сообщило, что силовики все же увезли Микаэла Аджапахяна.

«Ситуация в эти минуты у Первопрестольного Эчмиадзина крайне напряженная», — предупредили авторы поста.