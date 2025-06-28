Архиепископа Аджапахяна арестовали на два месяца

Суд в Ереване арестовал на два месяца архиепископа Микаэла Аджапахяна. Об этом сообщил его адвокат Ара Зограбян, чьи слова привело РИА «Новости».

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Микаэла Аджапахяна на два месяца», — сказал он.

Защитник назвал это решение незаконным и необоснованным, а также заявил о намерении обжаловать вердикт.

Аджапахяна обвинили в призывах к свержению власти. Армянская оппозиция сообщила о готовности выдвинуть Микаэла в кандидаты на пост премьер-министра республики для запуска процедуры импичмента Никола Пашиняна.

В свою очередь Аджапахян подчеркнул, что полностью удовлетворен служением в церкви и призвал не муссировать его имя в списке кандидатов в премьер-министры.