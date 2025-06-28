Архиепископа Аджапахяна арестовали на два месяца

Суд в Ереване арестовал на два месяца архиепископа Микаэла Аджапахяна. Об этом сообщил его адвокат Ара Зограбян, чьи слова привело РИА «Новости».
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Микаэла Аджапахяна на два месяца», — сказал он.
Защитник назвал это решение незаконным и необоснованным, а также заявил о намерении обжаловать вердикт.
Аджапахяна обвинили в призывах к свержению власти. Армянская оппозиция сообщила о готовности выдвинуть Микаэла в кандидаты на пост премьер-министра республики для запуска процедуры импичмента Никола Пашиняна.
В свою очередь Аджапахян подчеркнул, что полностью удовлетворен служением в церкви и призвал не муссировать его имя в списке кандидатов в премьер-министры.
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