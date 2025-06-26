По подозрению в подготовке терактов в Армении арестовали 15 человек

В Армении суд арестовал 15 человек по требованию Следственного комитета. Их обвиняют в подготовке терактов и попытке захвата власти. Среди арестованных есть участники оппозиционного движения «Священная борьба» и представители других оппозиционных групп. Об этом сообщили в пресс-службе СК Армении.

«Все ходатайства, поданные в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, удовлетворены. Под стражей находятся 15 обвиняемых», — отметили следователи.

СК Армении сообщил, что в ходе обысков в домах участников движения «Священная борьба» и его лидера, архиепископа Баграта Галстаняна (арестованного 26 июня на два месяца по обвинению в попытке захвата власти), нашли легковоспламеняющиеся предметы. Они предназначались для повреждения проводов электроснабжения и интернет-связи на улицах.

Вечером Никол Пашинян, премьер-министр Армении, в своем Telegram-канале опубликовал материал, размещенный на провластном сайте Civic.am. В статье говорилось о предполагаемом «захвате власти». Пашинян резко осудил этот план, назвав его «попыткой переворота мерзавцев».

Ранее член совета АНО «Евразия», Микаел Бадалян, заявил о начале репрессий в Армении. Он указал на силовые действия и нарушения закона со стороны Пашиняна. Поего словам, премьер-министр, антирейтинг которого приближается к 90%, пытается удержать власть, однако старания приводят к обратному эффекту.