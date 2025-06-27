Силовики пришли к резиденции католикоса Армянской апостольской церкви

Правоохранители приехали на территорию резиденции католикоса Армянской апостольской церкви в Эчмиадзине. Об этом сообщило издание Hraparak .

По словам адвоката Миграна Погосяна, силовики интересовались главой Ширакской епархии ААЦ Микаэлом Аджапахяном, который планировал участвовать в собрании духовенства.

Священнослужитель является фигурантом уголовного дела о публичных призывах к захвату власти. По этой статье ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

По информации Mediahub, на территории католикоса находятся сотрудники Службы национальной безопасности и правоохранительных органов, но они «не предпринимали никаких действий». Позже издание News.am подтвердило информацию о том, что силовики вошли в резиденцию главы ААЦ.

Ранее военный эксперт Левон Арзанов рассказал, что представители армянской церкви считают политику премьера Никола Пашиняна угрозой национальной безопасности и суверенитету государства. Он назвал ситуацию в республике «обычной игрой престолов».