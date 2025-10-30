«Посейдон» и «Буревестник» довели Трампа: зачем США срочно возвращают ядерные испытания
Президент Дональд Трамп приказал Пентагону немедленно возобновить в США испытания ядерного оружия впервые за 33 года. В Ассоциации по контролю над вооружениями напомнили, что страна юридически обязана соблюдать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Что стоит за решением американского лидера — в материале 360.ru.
Приказ Трампа о ядерных испытаниях
Трамп опубликовал пост о приказе Пентагону в социальной сети Truth Social во время полета на торговые переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином в Пусане. В посте американский лидер сообщил, что поручил Минобороны провести испытания ядерного арсенала США на равных условиях с другими странами.
«Из-за программ испытаний, проводимых другими странами, я поручил Министерству обороны начать испытания нашего ядерного оружия на равных условиях. Этот процесс начнется немедленно», — подчеркнул Трамп.
Примечательно, что он заговорил об этом после испытаний Россией ракеты «Буревестник». Также глава государства Владимир Путин по время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени Мандрыка объявил об испытаниях подводного безэкипажного аппарата «Посейдон», оснащенного ядерной энергетической установкой.
У Соединенных Штатов больше ядерного оружия, чем у любой другой страны. <…> Из-за огромной разрушительной силы я ненавижу это делать, но у меня нет выбора. Россия занимает второе место, а Китай — третье с большим отрывом, но сравняется в течение пяти лет.
Дональд Трамп
По данным агентства Reuters, испытания проведут впервые за 33 года. При этом Трамп не стал вдаваться в подробности и не ответил на вопрос репортера о его посте. Пока неясно, какого именно рода испытания должен провести Пентагон.
Как скоро США начнут ядерные испытания
Соединенным Штатам потребуется 36 месяцев, чтобы возобновить подземные ядерные испытания на бывшем полигоне в Неваде, сообщил исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл.
«У Соединенных Штатов нет технических, военных или политических оснований возобновлять взрывные испытания ядерного оружия впервые с 1992 года», — сказал он.
Глава ведомства назвал решение Трампа безрассудным и напомнил, что США должны соблюдать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, подписанный в 1996 году. Однако страна его так и не ратифицировала.
По словам Кимбалла, с начала действия моратория ядерные испытания проводила только Северная Корея.
Ядерная доктрина США
Основные задачи американского ядерного арсенала включают:
- сдерживание агрессии потенциальных противников;
- обеспечение безопасности союзников и партнеров (так называемый ядерный зонтик);
- выполнение военных целей в случае, если ядерное сдерживание не сработает.
Документ не раскрывает конкретные сценарии применения ядерного оружия, но США не берут на себя обязательство использовать ядерное оружие первыми (first use). Отказ от этой политики вызвал бы опасения союзников, таких как Япония, сообщило издание Nuclear Posture Review.
США могут применить ядерное оружие лишь в чрезвычайных ситуациях — для защиты жизненно важных интересов страны и партнеров. В числе потенциальных противников Соединенных Штатов значатся Китай, Россия, Иран и КНДР.
Последнее испытание ядерного оружия США провели 23 сентября 1992 года на полигоне в Неваде. Тогда Минобороны проверяло безопасность сил ядерного сдерживания.