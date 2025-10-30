«Посейдон» и «Буревестник» довели Трампа: зачем США срочно возвращают ядерные испытания

Президент Дональд Трамп приказал Пентагону немедленно возобновить в США испытания ядерного оружия впервые за 33 года. В Ассоциации по контролю над вооружениями напомнили, что страна юридически обязана соблюдать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Что стоит за решением американского лидера — в материале 360.ru.

Приказ Трампа о ядерных испытаниях

Трамп опубликовал пост о приказе Пентагону в социальной сети Truth Social во время полета на торговые переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином в Пусане. В посте американский лидер сообщил, что поручил Минобороны провести испытания ядерного арсенала США на равных условиях с другими странами.

«Из-за программ испытаний, проводимых другими странами, я поручил Министерству обороны начать испытания нашего ядерного оружия на равных условиях. Этот процесс начнется немедленно», — подчеркнул Трамп.

Примечательно, что он заговорил об этом после испытаний Россией ракеты «Буревестник». Также глава государства Владимир Путин по время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени Мандрыка объявил об испытаниях подводного безэкипажного аппарата «Посейдон», оснащенного ядерной энергетической установкой.