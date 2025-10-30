США потребуется 3 года для возобновления программы ядерных испытаний

Руководству Соединенных Штатов понадобится как минимум 36 месяцев, чтобы снова начать подземные ядерные испытания на бывшем полигоне в Неваде. Об этом РИА «Новости» сообщил исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл.

Он объяснил, что у страны, несмотря на громкие заявления президента США Дональда Трампа, нет технических, военных или политических оснований возобновлять программу ядерных испытаний.

Эксперт назвал намерения главы государства безрассудными и выразил уверенность, что тестирования на полигоне вызовут сопротивление внутри американского общества и со стороны союзников. Он предположил, что Трампа дезинформировали, поэтому он делает оторванные от реальности высказывания.

Кимбалл также напомнил о Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, который США подписали, но не ратифицировали.

Американский лидер ранее предупредил, что поручил Министерству войны начать испытывать ядерное оружие. По его словам, у других стран уж есть «программы испытаний», поэтому США нельзя отставать в этом вопросе.