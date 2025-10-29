Президент Владимир Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрыка Минобороны. Об этом сообщила пресс-служба Кремля .

Глава государства пообщался с бойцами 127-й отдельной бригады разведки 18-й общевойсковой армии Южного военного округа. Во время беседы президент рассказал об испытаниях подводного безэкипажного аппарата «Посейдон».

«Мощность „Посейдона“ значительно превышает мощность нашей самой перспективной межконтинентальной ракеты „Сармат“. Такого в мире нет», — подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин завил, что ВС России не против присутствия СМИ в зоне окружения противника. Речь идет в том числе об украинских и иностранных журналистах.