«Такого в мире нет». Путин — об испытаниях подводного безэкипажного аппарата «Посейдон»
Путин: мощность «Посейдона» опережает «Сармат»
Президент Владимир Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрыка Минобороны. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Глава государства пообщался с бойцами 127-й отдельной бригады разведки 18-й общевойсковой армии Южного военного округа. Во время беседы президент рассказал об испытаниях подводного безэкипажного аппарата «Посейдон».
«Мощность „Посейдона“ значительно превышает мощность нашей самой перспективной межконтинентальной ракеты „Сармат“. Такого в мире нет», — подчеркнул российский лидер.
Ранее Путин завил, что ВС России не против присутствия СМИ в зоне окружения противника. Речь идет в том числе об украинских и иностранных журналистах.