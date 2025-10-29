Путин раскрыл преимущество «Буревестника»

Путин: ядерный реактор в «Буревестнике» запускается за минуты и секунды

Ядерный реактор, установленный в ракете «Буревестник», очень быстрый. Об этом сообщил президент Владимир Путин во время визита в военный госпиталь имени Мандрыка.

По его словам, реактор запускает в течение минут и секунд.

«Эта небольшая ядерная двигательная установка, она при сопоставимой мощности, скажем, с атомным реактором атомной подводной лодки в тысячу раз меньше», — добавил глава государства.

Он напомнил, что обычный реактор запускается в течение часов, дней и недель.

Путин также рассказал об испытаниях подводного безэкипажного аппарата «Посейдон». Он заявил, что его мощность опережает показатели самой перспективной межконтинентальной ракеты «Сармат».