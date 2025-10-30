Трамп пообещал назвать время и место проведения испытаний ядерного оружия

Время и место проведения испытаний ядерного оружия станут известны позднее. Об этом в беседе с журналистами пресс-пула Белого дома на борту своего самолета заявил американский президент Дональд Трамп.

Он подчеркнул, что считает испытания ЯО уместными.

«Это будет анонсировано», — уточнил американский лидер.

Он напомнил, что США приостановили тестирование ядерного оружия много лет назад, но их пора возобновить.

«Это связано с другими. Кажется, что они все проводят ядерные испытания. У нас больше ядерного оружия, чем у кого бы то ни было, мы не проводим испытания, — добавил глава государства.

Ранее в соцсети Truth Social Трамп рассказал, что поручил Министерству войны начать испытывать ядерное оружие. По его словам, «этот процесс начнется немедленно».

Глава государства назвал США страной с самым большим ядерным потенциалом, но оговорился, что Китай за пять лет сможет догнать государство. Он также объяснил необходимость немедленного испытания ЯО тем, что у других государств уже есть «программы испытаний».