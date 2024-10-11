11 октября 2024 01:00 Политический жонглер. Зачем Вучич подписал декларацию по Украине Политолог Светов: Вучич подписал декларацию по Украине под давлением Запада 0 0 0 Фото: Instagram*.com/buducnostsrbijeav / Соцсети Мир

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Александр Вучич

На прошедшем в хорватском Дубровнике саммите «Украина-Юго-Восточная Европа» лидеры глав государств подписали итоговую декларацию. Состоящий из 18 пунктов документ осуждает ввод российских войск в зону проведения специальной военной операции и поддерживает желание Украины стать членом Евросоюза и НАТО. Среди подписантов оказался президент Сербии Александр Вучич, обычно выступающий на российской стороне. Что сподвигло лидера дружественной страны пойти на такой шаг — в материале 360.ru.

Вучич поправил декларацию по Украине ради подписи

Саммит с участием лидеров государств Юго-Восточной Европы завершился в минувшую среду, 9 октября. Его участниками, помимо Сербии, Хорватии и Украины, стали представители Албании, Боснии и Герцеговины, Турции, Молдавии, Черногории, Болгарии, Словении, Северной Македонии и Румынии.

Фото: Instagram*/buducnostsrbijeav

Принятая декларация начиналась словами, осуждающими действия России против Украины, которые участники встречи назвали грубым нарушением международного права.

«﻿Наша поддержка независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ остается абсолютной. Мы подтверждаем нашу непоколебимую приверженность предоставлению постоянной многосторонней поддержки Украине и ее народу до тех пор, пока это необходимо», — говорится в тексте принятого документа.

Фото: Instagram*/buducnostsrbijeav

В ходе брифинга президент Сербии Александр Вучич объявил, что принятая по итогам саммита декларация потеряла несколько пунктов по его требованию. Он пояснил, что имеет в виду параграфы, где речь касалась вопроса согласования санкций против России с руководством Евросоюза

Мы не будем вводить санкции против Российской Федерации, так как это политика, которой придерживается Республика Сербия. Мы настаивали на том, что можно говорить о любой помощи Украине, но не военной. Александр Вучич Президент Сербии

Он добавил, что также по его требованию пункт о статусе Крыма смягчили, но при этом оставили поддержку территориальной целостности Украины. По словам политика, он считает важным придерживаться норм Устава ООН и рассчитывает, что все страны мира станут соблюдать эти нормы неукоснительно, а не отходить от них, когда им вздумается, потому что ничего хорошего это не несет. «Ситуация с Сербией — лучший пример этого», — пояснил Вучич, не сказав прямо, но намекнув на ситуацию с Косовом. На вопрос хорватского журналиста, сколько еще Сербия планирует сидеть на двух стульях, пытаясь наладить отношения с Евросоюзом и не потерять связи с Россией, Вучич ответил: «У нас есть только один, наш сербский стул, и мы крепко за него держимся. Второй стул нас ни в малейшей степени не интересует».

Скандалы Сербии в украинском конфликте

В начале июня этого года британская газета The Financial Times заявила, что на Украину через третьи страны попали сербские боеприпасы общей стоимостью около 800 миллионов евро. Президент Сербии Александр Вучич подтвердил данные журналистов и уточнил, что речь идет об общем экспорте за последние два или три года.

Он подчеркнул, что это доход от торговли оружием составляет важную часть бюджета республики. Но при этом компании не продают боеприпасы ни России, ни Украине, сохраняя нейтралитет. Сербия не вмешивается в дела покупателей, которые вполне могли передать боеприпасы Украине.

Фото: Instagram*/buducnostsrbijeav

«Моя работа заключается в том, чтобы гарантировать, что мы законно обращаемся с нашими снарядами, что мы их продаем. Я должен заботиться о своих людях, и это все», — сказал Вучич. При этом это не первый скандал вокруг Украины, связанный Сербией. В мае этого года жена президента Владимира Зеленского Елена приехала в Белград, где встретилась с первой леди Сербии Тамарой Вучич. Президент Сербии объяснил прием жены украинского лидера необходимостью сотрудничества. Он пояснил, что Украина все еще остается самой большой страной Европы, а также она не признавала независимость Косова. «У меня есть задача и обязанность просить их не быть на другой стороне при голосовании [о приеме Косова] Совета Европы в Страсбурге. И чтобы не были против нас в Генеральной ассамблее ООН», — заявил Вучич.

Давление на президента Сербии

Какие бы заявления не делал президент Сербии Александр Вучич он все же вынужден сидеть на двух стульях. Об этом в комментарии 360.ru заявил политолог и журналист Юрий Светов. Он пояснил, что балканская страна с нескольких сторон окружена членами Евросоюза (Болгария, Венгрия, Румыния, Хорватия) и не имеет собственного выхода к морю, через которое могла бы поддерживать отношения с Россией. Поэтому сербскому лидеру приходится балансировать не только во внешней политике, но и внутри страны. «Сербское общество сильно расколото. Молодое поколение хочет в Европейский Союз. О НАТО они не думают из-за бомбежек [Белграда], а более пожилые люди помнят о добрых отношениях с Россией. Поэтому Вучич сидит на двух стульях и балансирует», — заявил Светов.

Политолог не исключил, что страны Запада оказали сильное давление на сербского лидера, потому что иначе в Хорватию, с которой Сербия вела войну после развала Югославии, просто так он бы не поехал. Отношения между двумя странами до сих пор остаются очень тяжелым.

Но он поехал. Значит на него так надавили со стороны Запада, что он решил это сделать. Я не исключаю того, что со временем ему придется сделать окончательный выбор. Юрий Светов политолог и журналист

В качестве примера Светов привел Грузию, у которой ухудшились отношения с Россией после войны 2008 года. Но при этом республика категорически отказалась открывать второй фронт после начала специальной военной операции, устояв перед требованиями Запада, и не стала поддерживать антироссийские санкции.

«Рядом есть Армения, которая сидит на двух стульях. Экономически она хочет получать пряники от России, а политически заигрывает с Западом, отходя от ОДКБ», — напомнил политолог.

Фото: РИА «Новости»

Светов подчеркнул, что таковы политические реалии современного мира, когда США и их союзники давят на небольшие государства, заставляя их вставать на свою сторону. Россия же ничего не требует, просто предупреждая, что когда им понадобится поддержка, ее может не оказаться рядом. «Мы не должны требовать от этих стран и их лидеров чего-то чрезвычайного. Не у всех есть возможности и характер», — отметил эксперт. Он исключил какую-либо реакцию со стороны России на положение Вучича. Практически никто даже не обратил внимание на то, что он не поздравил с днем рождения президента Владимира Путина, потому что просто испугался реакции Запада. «Наказывать его за это? требовать чего-то? Не будет этого. Но придет время и Сербии снова понадобится помощь России, как это было не один раз. Вот тогда может получиться так, что она не придет», — подытожил Светов.

Настоящая позиция Александра Вучича

Вучич действительно интересуется только Сербией, но своей внешней политикой он заставил ведущие державы мира считаться с ним. Об этом в своем материале написала газета Politico, чей журналист встретился с лидером балканской страны.

Автор напомнил, что к власти Вучич пришел в 2014 году, когда занял пост премьер-министра, а через три года стал президентом и сохраняет свою популярность до сих пор, тонко играя на настроениях избирателей. Он умело балансирует между Россией, Китаем и странами Запада, не забывая показывать сербам, что он один из них.

Фото: Instagram*.com/buducnostsrbijeav

Одним из таких свидетельств стал его выезд в военную часть, где он провел несколько дней в окружении солдат, работая на раздаче еды. Благодаря умению понравится всем и каждому он сумел убедить страны мира в том, что Сербия — ключевой регион для всех. Но при этом действует он исключительно в своих интересах и интересах своей страны.

Фото: Instagram*.com/buducnostsrbijeav

С лидером КНР Си Цзиньпином он наладил хорошие отношения, открыв путь для китайских инвестиций, по сути превратив страну в центре Европы в настоящий плацдарм, которого так боятся ЕС и США. При этом он легко берет деньги для вложений в инфраструктуру и открытия предприятий от Италии, Германии и Франции.

Фото: Instagram*.com/buducnostsrbijeav

Он хорошо отозвался о действующем президенте США Джо Байдене и кандидатах на этот пост Дональде Трампе и Камале Харрис, не отдавая предпочтение никому из них прямо. Вучич сохранил хорошие отношения с Россией, отказавшись ввести против нее санкции, но при этом не отказывал странам Запада в покупке боеприпасов, зная, что они отправятся в Украину. Своей главной целью политик считает сохранение целостности Сербии, поэтому он старается поддерживать отношения со странами, которые не признали Косово.

При этом для него также важно нормализовать отношения с Евросоюзом, который настаивает на том, чтобы непризнанная республика вошла в его состав. Но просто так Сербия ее не отпускает. Когда Вучичу требуется напомнить ЕС о себе, то он в выступает с заявлениями о притяжении сербского меньшинства в Косове. Пока свою роль он выполняет полностью и покидать пост лидера страны не планирует. Даже несмотря на то, что срок его полномочий закончится в 2027 году. *Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.