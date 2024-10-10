Вучич подписал заявление в поддержку Украины

В число подписантов декларации по итогам саммита «Украина — Юго-Восточная Европа» вошел президент Сербии Александр Вучич. Как сообщило издание N1 , документ осудил боевые действия российских войск в зоне специальной военной операции, а также поддержал желание Украины стать членом Евросоюза.

По данным журналистов, итоговый документ лидеры стран согласовывали достаточно долго. По просьбе Вучича из декларации убрали все требования, связанные с санкциями против России.

Встреча прошла в Хорватии, где сейчас идет дискуссия между президентом страны Зораном Милановичем и премьер-министром Андреем Пленковичем, который предложил отправить в Германию офицеров для обучения украинских солдат. Миланович наложил вето на это решение, заявив, что Хорватия как член НАТО не станет участницей украинского конфликта.

Президент Сербии Александр Вучич ранее заявлял, что не может отказаться от диалога с Украиной, так как она остается одной из крупнейших европейских стран, которая не признала независимость Косова. Также он выступил с прогнозом, что украинский конфликт затянется на десятилетия и завершится по корейскому сценарию с созданием демилитаризованной линии.