Супруга Вучича приняла Елену Зеленскую в Белграде | 360°

Мир 13 мая 2024, 01:19 Супруга Вучича приняла Елену Зеленскую в Белграде РИА «Новости»

Читать 360 в

Супруга президента Украины Елена Зеленская прибыла в Белград, где ее встретила первая леди Сербии Тамара Вучич. На встрече присутствовали главы сербского и украинского МИД, сообщило агентство Tanjug.

Супруги лидеров двух стран сначала осмотрели городскую библиотеку, где разместили «украинскую полку» и археологические находки римской эпохи. Также они получили членские карты.

Реклама

После этого обошли Белградскую крепость и Калемегданский парк, где установлен памятник «Благодарности Франции» за помощь сербам в Первой мировой войне.

«В присутствии жен президентов Сербии и Украины в ректорате Университета в Белграде подписано соглашение о научном, образовательном и культурном сотрудничестве между белградским университетом и Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко», — говорится в материале.

Вучич и Зеленскую сопровождали глава МИД Сербии Марко Джурич, его украинский коллега Дмитрий Кулеба и посол Украины Владимир Толкач.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что мировому сообществу нужно прислушаться к предлагаемым инициативам Китая, направленным на прекращение конфликтов.