Сербия продала Западу боеприпасы на €800 млн. Конечным получателем оказался Киев

Объем экспорта сербских боеприпасов, попавших на Украину через третьих лиц, составил около 800 миллионов евро. Такие данные опубликовала Financial Times . Президент страны Александр Вучич в интервью изданию пояснил, что речь идет о сумме за два или три года, «что-то в этом роде».

По словам политика, для Сербии торговля боеприпасами представляет возможности для бизнеса, плюс в этой продаже есть часть экономического возрождения страны. При этом Вучич подчеркнул, что Сербия не принимает какую-либо сторону в конфликте.

«Да, мы экспортируем наши боеприпасы. Мы не можем экспортировать их на Украину или в Россию», — указал политик, пояснив, что у страны было много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими государствами.

По мнению Вучича, что покупатели делают с купленными боеприпасами в конечном итоге — это «их работа».

«Моя работа заключается в том, чтобы гарантировать, что мы законно обращаемся с нашими боеприпасами, что мы их продаем. Я должен заботиться о своих людях, и это все», — подчеркнул он.

Тут же президент уточнил, что это все, что он может сказать на эту тему, добавив, что у Сербии есть друзья и в России, и на Украине.

«Это наши братья-славяне», — заметил собеседник издания.