Вучич объяснил причину приема супруги Зеленского | 360°

Мир 13 мая 2024, 23:44 Вучич объяснил причину приема супруги Зеленского Вучич: Сербия будет сотрудничать с Украиной из-за статуса Косово РИА «Новости»

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Сербии необходимо сотрудничать с Украиной в том числе потому, что эта страна не признала независимость Косово. Об этом, как сообщило РИА «Новости», заявил президент балканской страны Александр Вучич, объясняя свою встречу с супругой украинского лидера Еленой Зеленской.

По его словам, он не может себе позволить не вести диалог с государством, население которого составляет 40 миллионов человек.

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Кроме того, Украина не сделала ничего плохого Сербии и так и не признала Косово, отметил глава Сербии.

«У меня есть задача и обязанность просить их не быть на другой стороне при голосовании [о приеме Косово] Совета Европы в Страсбурге. И чтобы не были против нас в Генеральной ассамблее ООН», — заявил Вучич журналистам.

Глава Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова заявила, что встреча Вучича с супругой президента Украины Владимира Зеленского Еленой в Белграде вызовет недовольство в Сербии.

При этом, по ее словам, Сербия продолжает показывать всему миру, что она придерживается самостоятельного курса и готова сотрудничать с Западом, Востоком, Россией и Украиной.