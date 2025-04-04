Торговая буря Трампа. Почему у России «иммунитет» — и чем это обернется?

США ввели торговые пошлины на импорт товаров практически со всего мира, однако в это список не вошли Россия и Белоруссия. В чем причина такой «милости», было ли это экономически обосновано или президент США Дональд Трамп не захотел накалять и без того непростые отношения — разбирались с экспертами 360.ru.

В ночь на 3 апреля США объявили торговую войну практически всему миру. Деятельный Трамп решил воскресить закон Смута — Хоули, ожидая, очевидно, другого результата, чем 100 лет назад.

Интересно В 1929 году двое республиканцев — сенатор от Юты мормон Рид Смут и член палаты представителей от Орегона Уиллис Хоули — предложили на 20% повысить пошлины на импорт. Это делало зарубежные товары дороже, следовательно, вынуждало американцев хотя бы из экономии поддерживать отечественного производителя. В марте 1930 года с перевесом в два голоса документ согласовали. Это привело к резкому сокращению международной торговли. За несколько лет экспорт и импорт США упали более чем на 60%. В 1929 году двое республиканцев — сенатор от Юты мормон Рид Смут и член палаты представителей от Орегона Уиллис Хоули — предложили на 20% повысить пошлины на импорт. Это делало зарубежные товары дороже, следовательно, вынуждало американцев хотя бы из экономии поддерживать отечественного производителя. В марте 1930 года с перевесом в два голоса документ согласовали. Это привело к резкому сокращению международной торговли. За несколько лет экспорт и импорт США упали более чем на 60%.

Трамп заявил, что события последних десятилетий привели к большому и постоянному ежегодному дефициту торгового баланса США в рамках глобальной торговой системы. Со временем постоянный спад в производстве привел к сокращению производственных мощностей, а это угрожает экономике страны, в том числе потерей рабочих мест в промышленной сфере. Повышенная зависимость от иностранных производителей товаров также поставила под угрозу экономическую безопасность США, сделав цепочки поставок в страну уязвимыми к геополитическим потрясениям и перебоям в поставках.

Фото: пресс-служба Белого дома 1/1

На основании этих доводов Трамп объявил, что вводит базовый тариф в размере 10% на все ввозимые в страну товары. Кроме того, Белый дом предоставил список стран-импортеров, которым придется платить пошлину в 20-30%, а то и 49%. Кроме того, Трамп пригрозил, что если какой-либо торговый партнер посмеет нанести «ответный удар», то он имеет право увеличить размер пошлины.

Фото: РИА «Новости»

Спасение экономики США Президент США пытается в одностороннем порядке диктовать правила международной торговли, заявил член экспертного клуба «Дигория», политолог Дмитрий Матюшенков. «Требования Трампа о взаимном снятии ограничений и барьеров, которые многие страны принимали с целью защиты своих национальных экономик, очень сильно напоминают шантаж, соглашаться с которым многие не готовы», — отметил собеседник 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Кроме того, полностью игнорируется позиция ВТО, которая как раз выступает одним из регуляторов мировой торговли, членом которой является и США, добавил эксперт. По задумке Трампа, пошлины должны привлечь в страну дополнительные средства, а также помочь восстановить внутреннее производство.

Реальная экономика работает несколько иначе. Дмитрий Матюшенков член экспертного клуба «Дигория», политолог

Трамп увлекся новым прожектом и забыл, что новые пошлины кратно увеличат стоимость ряда товаров, за которые будут платить простые американцы.

Фото: РИА «Новости»

Россию в список не внесли: в чем причина? Россия в «черный список» Трампа не попала. Что же на это повлияло — действующие санкции, нежелание накалять обстановку или практически отсутствие товарооборота? Или есть другая причина? Разберемся с экспертами. Есть санкции — нет пошлины В отношении России действует несколько десятков пакетов санкций, в том числе касательно международной торговли. Поэтому вводить дополнительные пошлины не имеет смысла. С таким вариантом согласился практикующий инвестор, финансист Иван Орлов. «США применили достаточно значительные санкции против России в связи с конфликтом на Украине. И это существенно ограничило двухстороннюю торговлю. И в 2024 году объем торговли между США и Россией снизился до 3,5 миллиарда долларов, что значительно ниже показателей предыдущих лет», — отметил специалист. Политический обозреватель, профессиональный инвестор, блогер Артем Назаров назвал эту причину как одну из возможных. Он отметил, что Россия находится в санкционном списке, введение пошлины — экономически нецелесообразно.

Какой смысл поднимать тариф на те страны, где действительно нет этого товарооборота? Артем Назаров блогер

Фото: Marcus Brandt/dpa / www.globallookpress.com

Пошлины без товарооборота? После введения антироссийских санкций в связи с началом СВО российско-американская торговля сократилась с 35 миллиардов в 2021 году до 3,5 миллиарда долларов на 2024 год. Однако о полной остановке торговли речи не идет. Американцы активно покупают в России обогащенный уран, сельхозпродукцию, удобрения и палладий. В Россию из США привозят лекарственные средства и медицинские приборы. «В отношении российско-американских торговых отношений интересы бизнеса уже длительное время превалируют над политикой и экономикой. Там, где у США есть прямая заинтересованность, они готовы искать пути обхода своих же санкций и сами же предлагают пути решения проблемы», — отметил Дмитрий Матюшенков.

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Дипломатические соображения Администрация Трампа стремится сохранить дипломатические каналы с Москвой, особенно в контексте продолжающихся переговоров по урегулированию конфликта на Украине, отметил финансист Иван Орлов. «Исключение России из списка стран, на которые распространяются новые пошлины, может также рассматриваться как попытка сохранить рычаги влияния в этих переговорах», — заявил собеседник 360.ru. Политолог Матюшенков считает, что Трамп стремится сохранить возможность диалога с Россией, так как мирные переговоры по Украине проходят достаточно тяжело.

Дополнительная проблемная точка в виде роста таможенных платежей американскому лидеру сейчас абсолютно не нужна. Дмитрий Матюшенков политолог

Если бы США ввели пошлину против России Если бы Трамп ввел против российских товаров пошлину в 10%, как для Украины, тогда России было бы менее выгодно продавать свои товары на экспорт, отметил политический обозреватель Артем Назаров. «То есть мы, скорее всего, недополучали бы денег. Ну, соответственно, США получали бы больше преференций, больше прибыли в бюджет для того, чтобы как-то тратить их на оборонные и другие расходы по развитию страны непосредственно», — пояснил эксперт. Торговые пошлины в отношении российских товаров сделали бы их менее конкурентоспособными на американском рынке, выразил мнение Орлов. Это могло бы привести к сокращению объемов экспорта в США. «Однако, учитывая итак уже низкий уровень двухсторонней торговли, то прямое влияние такого повышения было бы ограниченным», — добавил финансист. Если бы в отношении России произошел расчет по той формуле, которая применялась в отношении остальных стран, то ситуация бы серьезно изменилась, высказал мнение Матюшенков. «Ответные тарифы для большинства стран посчитаны по простому принципу: половина от торгового дефицита США со страной X, поделенного на общий импорт США из этой страны. В случае России процентная ставка составила бы около 41%, что существенно повысило бы стоимость товаров, в которых Америка испытывает высокую потребность», — пояснил политолог.

Фото: Kent Nishimura- Pool via CNP/Consolidated News Photos / www.globallookpress.com

Последствия для России Несмотря на то, что Россия не подверглась новым тарифам напрямую, глобальная торговая война может оказать косвенное влияние на экономику. «В первую очередь, это снижение мирового спроса на сырьевые товары. Эскалация торговых споров может привести к замедлению глобального экономического роста, и это в свою очередь снизит спрос на нефть, на газ, то есть ключевые экспортные российские товары, и это может негативно сказаться на доходах страны от экспорта», — пояснил Орлов. Введение пошлин могло бы усилить напряженность в российско-американских отношениях и привести к ответным мерам со стороны России. А это еще больше усугубило бы экономические и дипломатические разногласия между странами, добавил эксперт.

Глобальная торговая напряженность и потенциальные санкции могут оказать косвенное влияние на экономику России, особенно в сырьевом секторе. Поэтому введение тарифов против России усугубило бы существующие экономические вызовы, которые уже сейчас есть. Иван Орлов финансист

Блогер Артем Назаров заверил, что введение пошлин повлияет на цены в США, американцам придется больше платить за импортные товары. На России торговая война Трампа скажется в наименьшей степени. По словам Орлова, текущая ситуация требует мониторинга, адаптации к меняющимся условиям мировой торговли и пока наблюдения за тем, как отреагируют другие страны и к чему это в общем и целом может привести.