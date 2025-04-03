США ввели торговую пошлину на товары с Украины

Президент США Дональд Трамп ввел на товары с Украины торговую пошлину в размере 10%. Это минимальный базовый тариф на импорт, говорится в приказе, опубликованном на сайте Белого дома.

Администрация Трампа разместила таблицу с размерами пошлин для стран, десятки из которых значительно превышают 10%. По информации Белого дома, Украина накладывает на американские товары пошлину в 10%, США ответили зеркально.

«Политика Соединенных Штатов заключается в том, чтобы сбалансировать глобальные торговые потоки путем введения дополнительной адвалорной пошлины на весь импорт из всех торговых партнеров», — говорится в указе президента.

Одна из самых высоких ставок применяется к товарам из Камбоджи — 49%. Далее по убывающей — Лаос, Мадагаскар, Вьетнам, Мьянма и Шри-Ланка. Пошлины для Европейского союза — 20%. Россия в опубликованных сводках не фигурирует.