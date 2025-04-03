Сегодня 19:57 Закон Смута — Хоули. Как США уже поднимали пошлины и к каким потрясениям это привело 0 0 0 Фото: США, начало XX века. IMAGO/Keystone-France/ K008499 / www.globallookpress.com Мир

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Поднимая тарифы на импорт, Дональд Трамп не придумал ничего нового: почти столетие назад американцы уже опробовали этот путь, спасаясь от мирового кризиса. Кто придумал такой ход и какими последствиями все обернулось — в материале 360.ru.

Пошлины Трампа: против кого ввели Президент США Дональд Трамп подписал закон о повышении пошлины на тысячи импортируемых товаров. Так американцы надеются сбалансировать глобальные торговые потоки. Одну из самых высоких ставок применили к Камбодже — 49%, для ЕС пошлины составили 20%, для Украины — 10%. Россию, Белоруссию, а также Северную Корею и Кубу не упомянули из-за уже действующих санкций. В списке также значатся острова Херд и Макдональд в Индийском океане. Они принадлежат Австралии, но населяют их исключительно пингвины. Многие посчитали этот факт комичным и наделали кучу мемов, вот только на таких участках суши можно легально зарегистрировать свою компанию, поэтому Трамп скорее сыграл на опережение. Многие эксперты припомнили, что в начале XX век американцы уже пытались поднимать тарифы на импорт и это серьезно ударило самим Штатам, которые и так страдали от Великой депрессии. Теперь большинство стран пообещали ответить контрмерами. Однако нынешнее состояние экономики стран Европы может дать шанс Трампу выиграть.

Фото: Marcus Brandt / www.globallookpress.com

О чем закон Смута — Хоули Экономика США к концу 1920-х годов достигла исключительного роста производительности. Благодаря индустриализации предприятия электрифицировали, лошадей и мулов заменили автомобилями, грузовиками и тракторами. Сельское хозяйство тоже было на подъеме. Словом, все было хорошо, но тут пришла Великая депрессия — десятилетний мировой экономический кризис, начавшийся осенью 1929-го. Первые его годы были наиболее тяжелыми, одной из главных задач властей США стала защита своих рабочих и фермеров от иностранной конкуренции.

Интересно Великая депрессия началась из-за развития рынка и его перенасыщение товарами. В «черный четверг», 24 октября 1929 года, случился биржевой крах, кризис продолжался до 1939 года. Выход из него, как ни парадоксально, обеспечило начало Второй мировой войны: множество безработных мужчин ушли в армию, стали открываться военно-промышленные производства. Великая депрессия началась из-за развития рынка и его перенасыщение товарами. В «черный четверг», 24 октября 1929 года, случился биржевой крах, кризис продолжался до 1939 года. Выход из него, как ни парадоксально, обеспечило начало Второй мировой войны: множество безработных мужчин ушли в армию, стали открываться военно-промышленные производства.

Вот тут-то и появились двое республиканцев — сенатор от Юты мормон Рид Смут и член Палаты представителей от Орегона Уиллис Хоули. Они предложили примерно на 20% повысить пошлины на импорт. Это делало зарубежные товары дороже, следовательно, вынуждало американцев хотя бы из экономии поддерживать отечественного производителя.

Фото: Конгрессмен-республиканец от штата Орегон Уиллис Хоули (слава) и сенатор-республиканец от штата Юта Рид Смут, 1929 год. United States Library of Congress’s Prints and Photographs / Публичное достояние

Кроме того, политики напомнили президенту Герберту Гуверу предвыборные обещания помочь фермерам и бизнесменам. В мае 1929-го Палата представителей проголосовала за увеличение пошлин на сельскохозяйственные и на промышленные товары из-за рубежа. Сенат затянул обсуждения до марта 1930 года, причем многие его члены откровенно торговали своими мнениями. Наконец, с перевесом в два голоса документ согласовали.

Фото: Члены Финансового комитета Сената, в центре сидит сенатор от штата Юта Рид Смут, 1929 год. Scherl / www.globallookpress.com

Между тем Гувер получил петицию от 1028 американских экономистов с просьбой наложить вето на законопроект. Магнат Генри Форд лично явился в Белый дом, чтобы доказать 31-му президенту, что новая инициатива будет «экономической глупостью». Гендиректор крупнейшего банка JP Morgan Томас Ламонт даже был готов встать на колени. Гувер заявил, что и сам понимает, насколько законопроект «порочный, грабительский и отвратительный» и подрывает отношения с международным сотрудничеством. Однако 17 июня 1930 года он все же подписал закон Хоули — Смута. Потом американский лидер оправдывался, что на него надавили Республиканская партия и воротилы бизнеса.

Фото: Герберт Кларк Гувер — 31-й президент США. Scherl / www.globallookpress.com

Последствия закона Смута — Хоули Политики напрочь забыли один из главных законов физики: сила действия равна силе противодействия. Все нехорошие предсказания сбылись с лихвой. Начался бойкот американских товаров, последовали ответные повышения тарифов другими странами. Это привело к резкому сокращению международной торговли. За несколько лет экспорт и импорт Соединенных Штатов упали более чем на 60%. К тому же недовольные Канада, Франция, Великобритания стали развивать торговлю с другими государствами. Германия вообще стала вовсю торговать исключительно с Советским Союзом. Закон Смута — Хоули стал одним из гвоздей в крышке политического гроба Гувера. Впрочем, у него и без этого хватало проблем: в 1932-м уровень промышленного производства США с трудом составлял половину полугодия 1929 года. Множество предприятий закрылись или грозили закрыться плюс около 12 миллионов человек были безработными.

Фото: Герберт Гувер с женой, Вашингтон. Mary Evans Picture Library / www.globallookpress.com

Кандидат в президенты от Демократической партии Франклин Рузвельт во время предвыборной кампании яростно критиковал закон о пошлинах и обещал исправить эту ошибку. Так он легко получил 472 голоса выборщиков против 59 голосов за Гувера. Но окончательно смягчить торговые соглашения удалось только к концу Второй мировой войны. Что касается авторов инициативы — конгрессмена Хоули и сенатора Смута, — то они тоже распрощались со своими карьерами. Первый занялся юридической практикой, второй посвятил себя делам церкви Святых последних дней, наиболее крупной ветви мормонизма.