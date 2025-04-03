Хаос Трампа. О начале мировой торговой войны

Ночь на 3 апреля стала одной из самых активных в истории нового президента США. Впрочем, в Америке был день, это мы тут спокойно спали и до поры до времени не ведали, что Дональд Трамп объявил торговую войну едва ли не половине мира. В списке «жертв» его тарифной политики — как эконмические гиганты вроде Китая, Индии и Евросоюза, так и карлики типа крошечного Вануату или островов Херд и Макдональд, где вообще никого, кроме местной фауны и флоры.

Трамп сыпал тарифами щедро, без разбора, так сказать, невзирая на лица. Китай, как главный враг США, согласно американской доктрине безопасности, в совокупности с уже принятыми тарифами получил 54%, Европа — друг и союзник — 20%.

Свои 10% получила даже Украина. Впрочем, как уже шутят в Сети, просто отныне украинцы будут разворовывать американскую помощь на дополнительные 10%.

Наибольшие одномоментные пошлины в 50% Штаты вводят против Лесото и заморской территории Франции Сен-Пьер и Микелон. За что? Да бог его знает. Попытки понять логику действий нового хозяина Белого дома неизменно оборачиваются провалом.

Тем не менее в означенный тарифный список не вошла Россия. Возможно, пока. А возможно, это тот случай, когда наличие санкций спасает от еще больших угроз. Впрочем, все это не так уж важно.