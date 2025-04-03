Хаос Трампа. О начале мировой торговой войны
Ночь на 3 апреля стала одной из самых активных в истории нового президента США. Впрочем, в Америке был день, это мы тут спокойно спали и до поры до времени не ведали, что Дональд Трамп объявил торговую войну едва ли не половине мира. В списке «жертв» его тарифной политики — как эконмические гиганты вроде Китая, Индии и Евросоюза, так и карлики типа крошечного Вануату или островов Херд и Макдональд, где вообще никого, кроме местной фауны и флоры.
Трамп сыпал тарифами щедро, без разбора, так сказать, невзирая на лица. Китай, как главный враг США, согласно американской доктрине безопасности, в совокупности с уже принятыми тарифами получил 54%, Европа — друг и союзник — 20%.
Свои 10% получила даже Украина. Впрочем, как уже шутят в Сети, просто отныне украинцы будут разворовывать американскую помощь на дополнительные 10%.
Наибольшие одномоментные пошлины в 50% Штаты вводят против Лесото и заморской территории Франции Сен-Пьер и Микелон. За что? Да бог его знает. Попытки понять логику действий нового хозяина Белого дома неизменно оборачиваются провалом.
Тем не менее в означенный тарифный список не вошла Россия. Возможно, пока. А возможно, это тот случай, когда наличие санкций спасает от еще больших угроз. Впрочем, все это не так уж важно.
Куда важнее то, что Трамп своими действиями вносит хаос в существующую систему международных экономических отношений, шлет к чертовой матери принципы ВТО и обнуляет пресловутый «порядок, основанный на правилах».
Видимо, именно поэтому больше других переполошилась европейцы, устами своей «фюрерин» Урсулы фон дер Ляйен заявив решительный прост действиям Вашингтона и пообещав не оставить их без ответа.
«Объявление президента Трампа о введении пошлин для всего мира, включая ЕС, — серьезный удар по мировой экономике. <…> Неопределенность будет нарастать и спровоцирует рост дальнейшего протекционизма. <…> Тарифы также нанесут ущерб потребителям по всему миру. Это будет ощущаться немедленно. Расходы на ведение бизнеса с Соединенными Штатами резко возрастут. В то же время мы готовы отвечать. Мы уже завершаем первый пакет контрмер в ответ на тарифы на сталь и теперь готовимся к дальнейшим контрмерам для защиты наших интересов. Я знаю, что многие из вас чувствуют себя обманутыми нашим старейшим союзником», — сказала она.
Тот случай, когда насколько бы плохими ни были последствия решений Вашингтона для его «врагов», для друзей все обстоит еще хуже. Точно не помню, но кто-то из разумных американцев, по-моему Киссинджер, говорил, что быть союзником США гораздо опаснее, чем их противником. Похоже, мы имеем дело как раз с такой ситуацией.
И это хорошо. Неоколониальную систему, которую Запад выстраивал не одно десятилетние, в любом случае надо было ломать. Если в качестве драйвера этого процесса выступят сами Штаты — тем лучше. Нам меньше работы.
Так что, поздравляю вас, друзья, с началом конца старого мира.