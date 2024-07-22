Сегодня 16:51 «Сорвалось с тормозов». Почему Байден вышел из президентской гонки Американист Ордуханян: Байден ушел после переговоров его хозяев 0 0 0 Фото: Freepik Мир

США

Дональд Трамп

Выборы президента США

Джо Байден

Джо Байдена могли заставить выйти из президентской гонки. Простые избиратели и высокопоставленные демократы отказались поддерживать лидера, который страдает деменцией. Но больше всего им недовольны кукловоды, по указке которых вершится вся политика США. Выдвижение Камалы Харрис — лишь маневр в ожидании неизбежной победы Дональда Трампа, с которым уже обо всем договорились.

Уход Байдена — путч? Президент США Джо Байден официально отказался от борьбы за переизбрание, хотя остался исполнять обязанности до конца срока. Он опубликовал текстовое заявление, в котором пояснил, что действует в интересах страны. Теперь кандидатом от демократов стала вице-президент Камала Харрис. Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп назвал Байдена «худшим президентом в истории страны» и заверил, что Харрис победить еще проще. Чуть позже миллиардер пошутил, что «старина Джо» со своей деменцией может забыть о выходе из гонки. Уход Байдена многим показался подозрительным. Политический активист Джек Пособец напомнил, что демократы называли Трампа величайшей угрозой демократии, хотя сами поступили со своим лидером «хуже, чем с собакой». Бизнесмен Дэвид Сакс поддержал это мнение и отметил, что дело «попахивает путчем».

Фото: Президент США Джо Байден на балконе Белого дома, Вашингтон, 4 июля 2024 года. Hu Yousong / Global Look Press

Почему Байден отказался от выборов В Соединенных Штатах происходят совершенно непредсказуемые турбулентные события внутри «демократического гадюшника», отметил в разговоре с 360.ru политолог-американист Рафаэль Ордуханян. Всего за несколько часов до объявления Байдена о выходе из президентской гонки его ближайшие помощники заявляли, что президент продолжит борьбу. Еще два дня тому назад его истово поддерживали лидер большинства сената Чак Шумер и член Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Фото: Лидер большинства в Сенате США Чак Шумер и член Палаты представителей Нэнси Пелоси, Вашингтон, 7 марта 2024 года. CNP/AdMedia / Global Look Press

Наверняка здесь по большей части замешаны спонсоры и Голливуд, потому что именно они окончательно отвернулись от Байдена — попросту кончилось терпение, предположил Ордуханян. Но это то, что было на поверхности. Внутри происходили другие процессы.

Помимо этого, были интенсивные переговоры хозяев Трампа и хозяев Байдена. Судя по всему, олигархат сената — я имею в виду крупные компании BlackRock, State Street, The Vanguard Group и другие — договорились с Трампом, что он не будет делать резких движений, когда придет к власти. Рафаэль Ордуханян

Американские куколоводы договорились Олигархи уговорили Трампа не рубить с плеча тех, кто в свое время давал деньги на его физическое устранение, а именно от них шли корни заговора, заявил американист. Теперь кукловоды просто сочли за благо сдать свою марионетку Байдена. «То есть кукловоды договорились, поэтому все и сорвалось с тормозов. Они сделали то, что должны были сделать давным-давно. Поставив этот опереточный персонаж под имени Камала Харрис, они фактически обеспечили победу Дональда Трампа в ноябре 2024 года», — добавил Ордуханян.

Проблемы с ментальным здоровьем у Байдена проявились давно, но это никого не смущало, подчеркнул Ордуханян. За президентом США стоят крупные финансовые круги, которых никогда не интересовало его самочувствие. История мирового закулисья знает сколько угодно примеров еще со времен римских императоров, когда идиот сидел на троне.

Так что ворон ворону глаз здесь не выклюет. Байден, Трамп — это на любителя. Просто ситуация уже угрожала интересам спонсоров Байдена и спонсоров Трампа: там настолько глубокая личная неприязнь друг к другу, что это перестало устраивать абсолютно всех. Рафаэль Ордуханян

Скорее всего, Байдену предоставили определенные гарантии иммунитета. Помимо этого, возможно, что ему разрешат последним указом помиловать своего сына Хантера Байдена. Наверняка предполагается еще много разных мелких соглашений, но самое главное: они договорились, констатировал американист. «Представьте ситуацию, когда муж изменил жене. Все подружки негодуют: „Какой ужас, какой кошмар! Все, развод!“ Но жена на следующий день приходит: „Мы договорились, мы все уладили“. А у нее бриллиантовое кольцо шикарное и Ferrari внизу стоит. Вот и здесь примерно так же», — заключил Ордуханян.