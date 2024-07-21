Трамп заявил, что Харрис ему будет легче победить на выборах

Решение действующего главы государства Джо Байдена о выходе из президентской гонки прокомментировал его соперник в предвыборной кампании Дональд Трамп. Свое мнение политик выразил в беседе с CNN.

Трамп назвал Байдена «худшим президентом в истории страны». Политик предположил, что теперь кандидатом в президенты будет фаворит Демократической партии Камала Харрис, которую «будет легче победить».

Байден сегодня объявил о выходе из предвыборной гонки. В своем заявлении он предложил выдвинуть вице-президента Камалу Харрис кандидатом на пост главы государства с призывом «победить Дональда Трампа».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оставила ироничный комментарий в своем Telegram-канале на заявление американского президента об отказе бороться за переизбрание на второй срок от Демократической партии.