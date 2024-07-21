Действующий президент США Джо Байден объявил о выходе из предвыборной гонки. Копию своего заявления американский лидер опубликовал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).
Запрет на публичные молитвы в России опровергли
Байден снялся с президентских выборов в США
Медицинским вузам России добавят бюджетных мест
Три человека погибли при обстреле Горловки в ДНР
Дрон ВСУ атаковал легковушку на белгородской трассе
Школьница утонула в реке в Башкирии на глазах у подруги
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте