Байден снялся с президентских выборов в США

Байден объявил о выходе из предвыборной кампании

The White House
Фото: The White House/Соцсети

Действующий президент США Джо Байден объявил о выходе из предвыборной гонки. Копию своего заявления американский лидер опубликовал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

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