Вместо Байдена. Что известно о претендентке на пост президента США Камале Харрис

Американист Дробницкий: если Харрис станет президентом США, ничего не изменится

Rod Lamkey — Pool via CNP/Keystone Press Agency
Фото: Rod Lamkey — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Действующий президент США Джо Байден снял свою кандидатуру с предвыборной гонки, тем самым отказавшись от переизбрания на пост. Теперь от демократов за должность главы государства будет бороться Камала Харрис. Кто она, что известно о ее образовании, личной жизни, карьере — в материале 360.ru.

Отказ Байдена от выборов

Джо Байден 21 июля заявил о выходе из предвыборной гонки. Он сразу же поддержал кандидатуру Камалы Харрис.

«Я хочу полностью поддержать и одобрить кандидатуру Камалы на пост кандидата от нашей партии в этом году», — отметил президент.

Харрис подала заявку в Федеральную избирательную комиссию США.

Tierney L. Cross — Pool via CNP/Consolidated News Photos
Фото: Tierney L. Cross — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Кто такая Камала Харрис

Детство и семья

Камала Дейви Харрис родилась 20 октября 1964 года в Окленде штата Калифорния в семье иммигрантов из Индии, откуда родом ее мать.

Отец, профессор экономики, родился на Ямайке. Родители Харрис развелись, когда ей было пять лет.

Tierney L. Cross — Pool via CNP/Keystone Press Agency
Фото: Tierney L. Cross — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Образование

Харрис пошла в школу в Беркли и участвовала в программе десегрегации, когда чернокожих детей на автобусах возили в школы других районов. В 12 лет она вместе с матерью переехала в Монреаль в Канаде.

В 1986 году изучала политологию и экономику в Говардском университете в Вашингтоне, где учатся преимущество темнокожие, хотя отец преподавал в Стэнфорде. Камала выбрала этот вуз сознательно, поскольку все школьные годы провела в учебных заведениях вместе с белыми детьми.

Будущий вице-президент получила степень доктора права на юридическом факультете Гастингс Колледжа Калифорнийского университета.

Rod Lamkey — Pool via CNP/Consolidated News Photos
Фото: Rod Lamkey — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Карьера

Харрис начала трудовую деятельность в 1990 году, когда стала помощником прокурора округа Аламида в Окленде. Специализировалась на половых преступлениях.

Интересно

В 2003 году ее избрали прокурором Сан-Франциско. В 2011-м стала генеральным прокурором Калифорнии. Камала — первая женщина и первый представитель афроамериканской и южноазиатской общин на этом посту в истории штата.

В 2016-м попала в сенат США от демократов. Во время работы завоевала репутацию «восходящей звезды» Демократической партии, ее называли вероятным кандидатом на следующих президентских выборах.

Ting Shen — Pool via CNP/Consolidated News Photos
Фото: Ting Shen — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

В 2019 году сайт GovTrack, отслеживающий парламентскую деятельность, присвоил Камале Харрис рейтинг самого либерального сенатора. Спустя два года Харрис принесла присягу и стала вице-президентом США.

Она признала проблемы с миграцией на границе с Мексикой, непростую ситуацию с работой иностранцев. Эти же вопросы она стала курировать.

Черные пятна в карьере Харрис

Будучи прокурором Сан-Франциско, Харрис отказалась требовать смертную казнь для Дэвида Хилла, обвиняемого в убийстве полицейского Айзека Эспинозы. Тогда ее осудили некоторые сенаторы штата, а мэр города начал расследование о злоупотреблении полномочиями прокурора, но нарушений не обнаружили.

Dylan Smith/U.S. Air
Фото: Dylan Smith/U.S. Air/Global Look Press

Будучи генпрокурором Калифорнии, Харрис:

Photo Image Press/Keystone Press Agency
Фото: Photo Image Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

Политические убеждения

Еще студенткой Харрис была политической активисткой. Она протестовала против апартеида в ЮВР, участвовала в сидячей забастовке против исключения из вуза редактора студенческой газеты.

По ключевым вопросам в политике США Харрис имеет следующую позицию:

Shawn Thew — Pool via CNP/Keystone Press Agency
Фото: Shawn Thew — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

В чем уникальность Камалы Харрис

Камала — первая женщина, первый темнокожий и азиатского происхождения политик на посту вице-президента США в истории страны.

Когда Джо Байден находился на лечении в ноябре 2021 года, она взяла на себя полномочия управления Штатами, став первой женщиной, когда-либо управлявшей Соединенными Штатами — даже временно.

CNP/AdMedia
Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

На посту вице-президента Харрис активно участвовала в международной политике. Например, ЦРУ ежедневно приносило ей сводку, Камала приложила руку к плану ответа на ракетный удар проиранских группировок по американской базе в Ираке.

Она самостоятельно провела телефонные переговоры с лидерами Канады, Франции, Дании, Конго, Австралии и Израиля.

Интересно

Возможно, на Харрис готовилось покушение. В марте 2021 года рядом с ее официальной резиденцией задержали мужчину, в машине которого нашли оружие и боеприпасы.

Что изменится в политике США, если Камала Харрис станет президентом

Харрис не первый раз баллотируется на пост президента. Дебют состоялся в 2019 году. Тогда она лихо спорила с Байденом по разным вопросам и задавала сопернику чень острые вопросы.

Байден не ожидал такого напора, учитывая, что он лично знал Камалу. Та была знакома и с его сыном Бо, погибшим в 2015 году.

Michael Reynolds — Pool via CNP/Keystone Press Agency
Фото: Michael Reynolds — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Позднее Харрис пришлось снять свою кандидатуру из-за некоторых моментов в прокурорской карьере. Вместо этого она баллотировалась на пост вице-президента.

«Если Харрис станет президентом США, ничего в политике Штатов не изменится. До понедельника люди, даже демократы были настроены к Харрис хуже, чем к Байдену. Сейчас ей пытаются „накачать“ поддержки. Она крайне непопулярный политик», — рассказал 360.ru политолог и американист Дмитрий Дробницкий.

Попытка продавить Харрис как величайшее достижение — первую темнокожую женщину президента — сделает только хуже, подчеркнул политолог. Сейчас американцы ждут такого изменения в политике, которое прекратило бы общее снижение уровня их жизни. Многие хотят, чтобы не было третьей мировой войны.

Еще одно требование населения — наведение порядка в городах и ремонт инфраструктуры. Пока ни один кандидат не представил в своей программе видение этих насущных вопросов, напомнил эксперт.

Aaron Schwartz/Consolidated News Photos
Фото: Aaron Schwartz/Consolidated News Photos/Global Look Press

Как Камала Харрис относится к России

Харрис полностью поддерживает Киев в конфликте с Москвой. Она пообещала способствовать достижению «справедливого и прочного мира».

Вице-президент США примерно шесть раз лично виделась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кроме того, Харрис считает, что Россия вмешивается в американские выборы. Это, по ее мнению, одна из важнейших угроз безопасности США.

Cliff Owen — CNP/Consolidated News Photos
Фото: Cliff Owen — CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Личная жизнь

В 1994 году Харрис встречалась со спикером законодательного собрания Калифорнии Вилли Брауном. Он был старше нее на 30 лет. В 1995 году пара рассталась, когда Браун стал мэром Сан-Франциско.

В 2014-м Камала вышла замуж за юриста Дугласа Эмхоффа. У них нет детей, но супруги воспитывают сына и дочь Эмхоффа от первого брака — Эллу и Коул.

ЛГБТ — запрещенное в России экстремистское международное движение.

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