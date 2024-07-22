Вместо Байдена. Что известно о претендентке на пост президента США Камале Харрис

Действующий президент США Джо Байден снял свою кандидатуру с предвыборной гонки, тем самым отказавшись от переизбрания на пост. Теперь от демократов за должность главы государства будет бороться Камала Харрис. Кто она, что известно о ее образовании, личной жизни, карьере — в материале 360.ru.

Отказ Байдена от выборов Джо Байден 21 июля заявил о выходе из предвыборной гонки. Он сразу же поддержал кандидатуру Камалы Харрис. «Я хочу полностью поддержать и одобрить кандидатуру Камалы на пост кандидата от нашей партии в этом году», — отметил президент. Харрис подала заявку в Федеральную избирательную комиссию США.

Фото: Tierney L. Cross — Pool via CNP/Consolidated News Photos / Global Look Press

Кто такая Камала Харрис Детство и семья Камала Дейви Харрис родилась 20 октября 1964 года в Окленде штата Калифорния в семье иммигрантов из Индии, откуда родом ее мать. Отец, профессор экономики, родился на Ямайке. Родители Харрис развелись, когда ей было пять лет.

Фото: Tierney L. Cross — Pool via CNP/Keystone Press Agency / Global Look Press

Образование Харрис пошла в школу в Беркли и участвовала в программе десегрегации, когда чернокожих детей на автобусах возили в школы других районов. В 12 лет она вместе с матерью переехала в Монреаль в Канаде. В 1986 году изучала политологию и экономику в Говардском университете в Вашингтоне, где учатся преимущество темнокожие, хотя отец преподавал в Стэнфорде. Камала выбрала этот вуз сознательно, поскольку все школьные годы провела в учебных заведениях вместе с белыми детьми. Будущий вице-президент получила степень доктора права на юридическом факультете Гастингс Колледжа Калифорнийского университета.

Фото: Rod Lamkey — Pool via CNP/Consolidated News Photos / Global Look Press

Карьера Харрис начала трудовую деятельность в 1990 году, когда стала помощником прокурора округа Аламида в Окленде. Специализировалась на половых преступлениях.

Интересно В 2003 году ее избрали прокурором Сан-Франциско. В 2011-м стала генеральным прокурором Калифорнии. Камала — первая женщина и первый представитель афроамериканской и южноазиатской общин на этом посту в истории штата. В 2003 году ее избрали прокурором Сан-Франциско. В 2011-м стала генеральным прокурором Калифорнии. Камала — первая женщина и первый представитель афроамериканской и южноазиатской общин на этом посту в истории штата.

В 2016-м попала в сенат США от демократов. Во время работы завоевала репутацию «восходящей звезды» Демократической партии, ее называли вероятным кандидатом на следующих президентских выборах.

Фото: Ting Shen — Pool via CNP/Consolidated News Photos / Global Look Press

В 2019 году сайт GovTrack, отслеживающий парламентскую деятельность, присвоил Камале Харрис рейтинг самого либерального сенатора. Спустя два года Харрис принесла присягу и стала вице-президентом США. Она признала проблемы с миграцией на границе с Мексикой, непростую ситуацию с работой иностранцев. Эти же вопросы она стала курировать. Черные пятна в карьере Харрис Будучи прокурором Сан-Франциско, Харрис отказалась требовать смертную казнь для Дэвида Хилла, обвиняемого в убийстве полицейского Айзека Эспинозы. Тогда ее осудили некоторые сенаторы штата, а мэр города начал расследование о злоупотреблении полномочиями прокурора, но нарушений не обнаружили.

Фото: Dylan Smith/U.S. Air / Global Look Press

Будучи генпрокурором Калифорнии, Харрис: в 2012 и 2014 году не участвовала в обсуждении судебных реформ штата;

не стала организовывать полномасштабное расследование о злоупотреблении полномочиями прокуроров в округе Ориндж;

не поддержала в 2015 году протесты судей штата. Они протестовали, так как прокуроры вносили ложные признания в полицейские протоколы;

выступила против введения должности спецпрокурора Калифорнии по делам о полицейских, которые стреляют на поражение;

отказалась подавать гражданский иск против банка, который взыскивал имущество жителей штата по закладным и нарушал юридические процедуры. При этом иск поддержало Министерство юстиции США.

Фото: Photo Image Press/Keystone Press Agency / Global Look Press

Политические убеждения Еще студенткой Харрис была политической активисткой. Она протестовала против апартеида в ЮВР, участвовала в сидячей забастовке против исключения из вуза редактора студенческой газеты. По ключевым вопросам в политике США Харрис имеет следующую позицию: поддерживает право на аборты;

ранее придерживалась мнения о «медицине для всех», теперь предлагает гражданам выбор между медстраховками в частных клиниках или государственных больницах;

по нелегальной миграции ее взгляды постоянно менялись. В статусе прокурора Сан-Франциско Харрис выступала против нелегальной миграции, в сенате и во время предвыборной гонки 2019 года – в поддержку нелегальных мигрантов;

Фото: Shawn Thew — Pool via CNP/Keystone Press Agency / Global Look Press

поддержала легализацию однополых браков, права трансгендерных людей* на пользование общественными туалетами по их усмотрению, но была против операций по смене пола заключенным;

выступает за легализацию марихуаны;

выступает в поддержку Израиля;

поддерживает защиту окружающей среды в рамках глобального потепления;

выступает за разумное ограничения на владение оружием.

В чем уникальность Камалы Харрис Камала — первая женщина, первый темнокожий и азиатского происхождения политик на посту вице-президента США в истории страны. Когда Джо Байден находился на лечении в ноябре 2021 года, она взяла на себя полномочия управления Штатами, став первой женщиной, когда-либо управлявшей Соединенными Штатами — даже временно.

Фото: CNP/AdMedia / Global Look Press

На посту вице-президента Харрис активно участвовала в международной политике. Например, ЦРУ ежедневно приносило ей сводку, Камала приложила руку к плану ответа на ракетный удар проиранских группировок по американской базе в Ираке. Она самостоятельно провела телефонные переговоры с лидерами Канады, Франции, Дании, Конго, Австралии и Израиля.

Интересно Возможно, на Харрис готовилось покушение. В марте 2021 года рядом с ее официальной резиденцией задержали мужчину, в машине которого нашли оружие и боеприпасы. Возможно, на Харрис готовилось покушение. В марте 2021 года рядом с ее официальной резиденцией задержали мужчину, в машине которого нашли оружие и боеприпасы.

Что изменится в политике США, если Камала Харрис станет президентом Харрис не первый раз баллотируется на пост президента. Дебют состоялся в 2019 году. Тогда она лихо спорила с Байденом по разным вопросам и задавала сопернику чень острые вопросы. Байден не ожидал такого напора, учитывая, что он лично знал Камалу. Та была знакома и с его сыном Бо, погибшим в 2015 году.

Фото: Michael Reynolds — Pool via CNP/Keystone Press Agency / Global Look Press

Позднее Харрис пришлось снять свою кандидатуру из-за некоторых моментов в прокурорской карьере. Вместо этого она баллотировалась на пост вице-президента. «Если Харрис станет президентом США, ничего в политике Штатов не изменится. До понедельника люди, даже демократы были настроены к Харрис хуже, чем к Байдену. Сейчас ей пытаются „накачать“ поддержки. Она крайне непопулярный политик», — рассказал 360.ru политолог и американист Дмитрий Дробницкий. Попытка продавить Харрис как величайшее достижение — первую темнокожую женщину президента — сделает только хуже, подчеркнул политолог. Сейчас американцы ждут такого изменения в политике, которое прекратило бы общее снижение уровня их жизни. Многие хотят, чтобы не было третьей мировой войны. Еще одно требование населения — наведение порядка в городах и ремонт инфраструктуры. Пока ни один кандидат не представил в своей программе видение этих насущных вопросов, напомнил эксперт.

Фото: Aaron Schwartz/Consolidated News Photos / Global Look Press

Как Камала Харрис относится к России Харрис полностью поддерживает Киев в конфликте с Москвой. Она пообещала способствовать достижению «справедливого и прочного мира». Вице-президент США примерно шесть раз лично виделась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, Харрис считает, что Россия вмешивается в американские выборы. Это, по ее мнению, одна из важнейших угроз безопасности США.

Фото: Cliff Owen — CNP/Consolidated News Photos / Global Look Press

Личная жизнь В 1994 году Харрис встречалась со спикером законодательного собрания Калифорнии Вилли Брауном. Он был старше нее на 30 лет. В 1995 году пара рассталась, когда Браун стал мэром Сан-Франциско. В 2014-м Камала вышла замуж за юриста Дугласа Эмхоффа. У них нет детей, но супруги воспитывают сына и дочь Эмхоффа от первого брака — Эллу и Коул.

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