Байден предложил вице-президента Харрис на пост главы государства

Фото: РИА «Новости»

Президент США Джо Байден предложил выдвинуть вице-президента Камалу Харрис кандидатом на пост главы государства. Об этом он сообщил в своем заявлении в социальной сети X.

После выхода из президентской гонки Байден заявил, что полностью поддерживает кандидатуру Харрис. Он призвал демократов «победить Дональда Трампа».

«Моим самым первым решением в качестве кандидата от партии в 2020 году было выбрать Камалу Харрис своим вице-президентом. Я хочу выразить полное одобрение кандидатуры Камалы от нашей партии в этом году», — подчеркнул президент страны.

Он признался, что прислушался к соратникам по Демократической партий, заявивших об интересах США. По словам Байдена, досрочно покидать Белый дом он не будет.

Действующий президент США планирует более подробно рассказать о своем решении выйти из предвыборной гонки в обращении к нации на следующей неделе.

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