Сегодня 14:26 Пираты НАТО захватили Балтийское море. Как Россия ответит на попытки атаки танкеров Политолог Подлесный: защитой судов от пиратства в Балтийском море станет ВМФ 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Россия задержала зашедший в ее территориальные воды в Балтийском море нефтяной танкер Green Admire под флагом Либерии. Свой путь судно начало из эстонского порта Силламяэ. Это первый случай задержания иностранного танкера российскими силами: до этого страны НАТО регулярно останавливали и задерживали суда, которые подозревали в перевозке российских грузов.

Задержание танкера Green Admire

С обвинениями в адрес России о необоснованном задержании судна Green Admire в территориальных водах страны выступило Министерство иностранных дел Эстонии. В пресс-службе ведомства заявили, что танкер следовал по заранее согласованному маршруту, привязанному к национальным границам в соответствии с взаимным соглашением между Россией, Эстонией и Финляндией. Такую траекторию движения страны выбрали, исходя из соображений безопасности для крупных судов. Задержанный Green Admire встал на якорь около российского острова Гогланд и находится там до сих пор. Судно принадлежит греческой компании Aegean Shipping и перевозило сланцевую нефть в Роттердам. Министр иностранных дел Эстонии Магнус Цахкна назвал поведение России непредсказуемым и объявил, что уже проинформировал союзные страны о задержании танкера. В пресс-службе отдела организации движения судов Департамента транспорта Эстонии добавили, что для предотвращения новых задержаний судов все движение из порта Силламяэ перенаправят исключительно через территориальные воды республики. Российская сторона причины задержания танкера пока не прокомментировала.

Фото: РИА «Новости»

Действия НАТО в Балтийском море

Страны НАТО рассматривают Балтийское море как свою внутреннюю территорию и прилагают все усилия, чтобы полностью остановить проход российских судов или перевозку грузов России через акваторию. Об этом 360.ru заявил директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный. Он напомнил, что в марте таможня Германии задержала, а после конфисковала танкер Eventin, дрейфовавший около острова Рюген в Балтийском море. На его борту находилось почти 100 тысяч тонн нефти, которую передали в собственность ФРГ. В апреле власти Эстонии задержали для проверки судно Kiwala, следовавшее в порт Усть-Луги. Но после, когда экипаж ликвидировал все нарушения, отпустили. Но самым вопиющим случаем стала попытка захвата военными Эстонии судна Jaguar, которое находилось в нейтральных водах Балтийского моря, на минувшей неделе. «Случилось то, что давно напрашивалось. Прилетел российский Су-35, продемонстрировал свое вооружение, которое у него имеется. <…> Мы впервые за последние годы увидели достойную реакцию России по защите международного права», — рассказал Подлесный. Политолог подчеркнул, что все подобные действия стали доказательством того, что НАТО пытается всеми путями, включая незаконные, остановить перевозку российских грузов по Балтийскому морю.

Поэтому Россия действовала в рамках международного права, которое обязывает все государства защищать иностранные суда от пиратов.

Фото: Frank Hormann / www.globallookpress.com

Бесчинство в водах Балтики

Дальнейшая судьба всего судоходства в Балтийском море зависит от последовательности российских властей, заявил Подлесный. Он пояснил, что если очередное иностранное судно столкнется с попыткой захвата в нейтральных водах, то страна должна встать на его защиту.

Все, кто сейчас беснуется в Балтийском море, — это страны НАТО, начиная от прибалтийских республик и заканчивая новыми членами альянса — Финляндией и Швецией. Все пытаются выслужиться, показывая, насколько они агрессивные и русофобные. Геннадий Подлесный политолог

Отвечая на вопрос о задержании Россией судна Green Admire, он пояснил, что в данном случае все происходило в рамках международных правил: танкер зашел в территориальные воды страны. «Сейчас будет идти разбирательство с этим судном, почему оно оказалось там, где оказалось. И мы в ближайшее время услышим официальный ответ», — добавил Подлесный. Он подчеркнул, что, с его точки зрения, остановить подобные случаи пиратства с захватами судов в Балтийском море можно, если перевозящие российские грузы танкеры в пути сопроводят корабли Балтийского флота. Присутствие военных охладит горячие головы в странах НАТО и покажет, что Россия не оставит свои суда без защиты.