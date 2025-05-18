Глава МИД Эстонии прокомментировал задержание танкера Россией

Россия задержала танкер Green Admire под либерийским флагом после его выхода из эстонского порта Силламяэ. Об этом сообщила пресс-служба отдела организации движения судов департамента транспорта Эстонии, отметив, что судно следовало по согласованной с РФ и Финляндией траектории.

«При выходе из Силламяэ суда проходят через территориальные воды России, так как этот маршрут безопаснее для крупных кораблей», — заявили в ведомстве.

Там уточнили, что движение судов среди мелей эстонской акватории намного опаснее и требует дополнительной поддержки судов. При этом, по данным эстонского дептранса, схема движения через российские воды была одобрена всеми сторонами.

После происшествия Эстония решила изменить маршруты судов, направляющихся в Силламяэ, чтобы избежать повторения ситуации. Власти страны теперь планируют проводить корабли через свои территориальные воды, несмотря на сложности из-за отмелей.

Танкер Green Admire принадлежит греческой компании Aegean Shipping и перевозил сланцевое масло в Роттердам. По данным Marine Traffic, судно вышло из Силламяэ 17 мая и должно было прибыть в пункт назначения 22 мая.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна назвал задержание неожиданным, учитывая существующие договоренности. Он добавил, что переговоры с Россией пока не требуются и исключил вызов российского дипломата для объяснений, так как ситуация остается спокойной.

Ранее Военно-морские силы Эстонии и авиация НАТО попытались захватить гражданское судно Jaguar в нейтральных водах Финского залива. Нефтяной танкер следовал в Приморск под флагом Габона.