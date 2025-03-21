Германия конфисковала танкер якобы из российского «теневого флота»

Власти Германии конфисковали танкер Eventin, шедший из российского порта Усть-Луга в Египет под флагом Панамы с 99 тысячами тонн нефти. Об этом сообщила газета Der Spiegel .

По данным издания, в январе судно начало дрейфовать в Балтийском море. Чтобы избежать разлива нефти, танкер отбуксировали в один из немецких портов. Однако позже он попал в новый санкционный список как часть российского «теневого флота», и тогда власти страны решили его конфисковать.

«С точки зрения администрации канцлера и МИДа, этот необычно жесткий подход призван послать России сигнал, что Германия не будет сидеть сложа руки и наблюдать за транзитом российской нефти через Балтийское море», — написали в газете.

Теперь власти думают, как откачать нефть, чтобы не угрожать экологии земли Мекленбург — Передняя Померания.

В январе пять российских танкеров застряли у берегов Китая. Порты отказались принимать их из-за новых ограничений со стороны США.