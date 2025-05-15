Российские моряки засняли попытку захвата судна эстонскими ВМС и авиацией НАТО

В Сети появилось видео попытки захвата гражданского судна Jaguar в нейтральных водах Балтийского моря силами ВМС Эстонии при поддержке авиации НАТО. Кадры сняли российские моряки, находившиеся на борту корабля, сообщила «Российская газета» .

«Так вот нас встречают, с вертолетами. Требуют бросить якорь», — прокомментировал один из членов экипажа.

После этого рядом с кораблем пролетел истребитель МиГ-29, принадлежащий ВВС Польши. В конце видео к танкеру приблизился патрульный катер Raiu из Эстонии.

С вертолета хотели высадить десант на судно, но попытка не увенчалась успехом. Также военные корабли безуспешно пытались заставить танкер следовать в территориальные воды Эстонии.

Экипаж Jaguar проигнорировал пиратские действия, ускорился и продолжил движение по маршруту.

Ранее власти Эстонии задержали нефтяной танкер Kiwala после его захода в свои территориальные воды. На судне, которое направлялось в российский порт Усть-Луга, зафиксировали около 40 нарушений. После двух недель удержания Kiwala отпустили.