Эстония отпустила шедший в Россию танкер Kiwala после двух недель удержания

Задержанный пограничниками Эстонии на пути в российский порт Усть-Луга танкер Kiwala вышел в открытое море. Как сообщил портал ERR со ссылкой на директора морской службы гражданской транспортной администрации Кристьяна Труу, команда судна устранила все нарушения.

Он подчеркнул, что капитан танкера и экипаж сотрудничали с инспекторами, потребовавшими устранения более 40 недостатков, часть из которых посчитали критическими и угрожающими экологии.

«Технически судно в порядке и может отправляться в путь», — заявил Труу, комментируя последнюю проверку Kiwala.

По данным издания 47.News, капитан нефтяного танкера уведомил власти Усть-Луги о готовности прийти в российский порт. По предварительным данным, судно дойдет до бухты утром в ближайший понедельник, 28 апреля.

Власти Эстонии задержали нефтяной танкер Kiwala 11 апреля после его захода в свои территориальные воды в рамках охраны подводных кабелей и трубопроводов на дне Финского залива. Профильные ведомства отмечали, что судно не подозревали в причинении ущерба, но выявленная проверка показала 40 нарушений, поэтому танкеру запретили дальнейший ход до их ликвидации.