25 января 2026 20:49 Пир во время чумы. Почему Трамп заперся с Тайсоном от бунта и ледяного апокалипсиса 0 0 0 Фото: Jim LoScalzo — Pool via CNP/Consolidated News Photos / www.globallookpress.com Мир

Белый дом в США

Фильмы

Мелания Трамп

В субботу вечером в Восточном зале Белого дома погас свет, а двери плотно закрылись для прессы. Трамп собрал узкий круг избранных для события, которое на фоне происходящего в стране многие сочли вызывающим. Пока за окнами Белого дома решалась судьба правительства и разгоралось пламя бунта, за бронированными стенами решали совсем другие вопросы.

Что спровоцировало бунты в США Главным триггером национального кризиса стала гибель Алекса Претти, медбрата отделения интенсивной терапии. Он стал вторым гражданином США, застреленным федеральными агентами в Миннеаполисе за этот месяц. Первой была Рене Гуд — женщину застрелили в собственном автомобиле, Трамп уверял, что она виновата сама. Оба убийства произошли на фоне масштабной зачистки, инициированной администрацией Белого дома в рамках борьбы с нелегальной иммиграцией. Действия федеральных агентов спровоцировали многонедельные протесты не только в Миннесоте, но и в других штатах. Видео гибели Претти заставило даже некоторых республиканцев требовать расследования. Демократы же заявили, что заблокируют соглашение о финансировании правительства до тех пор, пока не произойдут изменения в работе ICE (Иммиграционной и таможенной службы США). Стране грозит очередной шатдаун: если к концу следующей недели соглашения не будет, большая часть правительства прекратит свою работу. Тем временем на большую часть Соединенных Штатов надвигается сильная зимняя буря.

Фото: Jimin Kim/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Пир во время чумы В то время как на юг США обрушился катастрофический зимний шторм, а страна оказалась на грани паралича, Трамп наслаждался светским раутом. По словам источника Reuters, знакомого со списком приглашенных, на мероприятии присутствовало около 70 человек, представляющих различные сферы культуры. Среди особых гостей — легендарный боксер Майк Тайсон и королева Иордании Рания, которая появляется в трейлере фильма «Мелания» о первой леди США, жене Трампа. Его и собрались смотреть в тот вечер. Среди других участников были генеральный директор Amazon Энди Джасси, глава Amazon MGM Studios Майк Хопкинс, кинорежиссер Бретт Ратнер, а также Ларри Калп, генеральный директор General Electric.

Фото: CNP / Admedia / www.globallookpress.com

Мелания за 40 миллионов долларов Поводом для раута стала премьера фильма «Мелания», за который Amazon MGM Studios заплатила баснословные 40 миллионов долларов. Лента показывает закулисье жизни первой леди, которая почти не появляется на публике во время второго срока мужа. В трейлере Мелания предстает в синей шляпе в день инаугурации 2025 года и дает советы Трампу, убеждая его выступать в роли «миротворца и объединителя». Сделка, курируемая продюсером Бекманом, также включает в себя будущий сериал о детях в приемных семьях. Показ прошел в крайне напряженный для Трампа день: сразу после угроз ввести пошлины против Канады, его заявлений в защиту федеральных агентов, убивших человека в Миннесоте, и на фоне экстренной подготовки к удару стихии по южным штатам. «Чем же занимается президент? Устраивает киносеанс в Белом доме. Он не в состоянии выполнять свои обязанности. Не способен быть президентом», — написала в социальных сетях член палаты представителей, демократ Александрия Окасио-Кортес.