Буря столетия. Шторм в США убил несколько человек и парализовал страну

В США из-за снежной бури погибли три человека, отменены 13 тысяч авиарейсов

Масштабный зимний шторм, растянувшийся на 2000 километров от Техаса до Новой Англии, привел к первым жертвам и транспортному коллапсу в США. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на данные местных властей и экстренных служб.

В субботу утром в Нью-Йорке обнаружили тела трех человек — двух мужчин и женщины. Они были бездомными и замерзли насмерть, температура в городе опустилась до −12°C.

Мэр города Зохран Мамдани ввел режим «Код синий», обязывающий социальные службы принимать всех нуждающихся без лишних процедур, а губернатор Кэти Хокул объявила чрезвычайное положение во всем штате из-за ожидаемых снегопадов.

Ситуация осложняется «катастрофическим обледенением» на юге страны, где сотни тысяч американцев могут остаться без электричества на несколько дней из-за обрывов ЛЭП. В других регионах из-за бури около 130 тысяч домохозяйств уже остались без света.

По всей стране власти отменили более 13 тысяч авиарейсов, снег перекрыл ключевые автомагистрали.

Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм призвала граждан не покидать свои дома и готовиться к экстремальным морозам, которые в ближайшую неделю затронут более половины населения США. Почти 20 американских штатов уже объявили чрезвычайное положение.