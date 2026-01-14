Сегодня 23:09 Протесты в США — новый Майдан? Как Америку начали готовить к свержению Трампа Политолог Солонников: к протестам в США приложил руку Фонд Сороса 0 0 0 Фото: Christopher Katsarov/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

Протесты, которые начались в США после убийства поэтессы и активистки движения за права ЛГБТ* Рене Николь Гуд, не утихают. Глава Белого дома Дональд Трамп уже пообещал митингующим устроить день расплаты и возмездия, а в Миннесоту решили отправить усиление. Сумеют ли американские власти погасить разбушевавшийся пожар недовольства, разбирался 360.ru.

Что происходит в США после убийства в Миннеаполисе Массовые протестные акции против злоупотреблений миграционной и таможенной полиции (ICE) и погранслужбы спровоцировала как расправа над Рене Гуд во время рейда в Миннеаполисе, так и ЧП с автомобилистами-мигрантами в Портленде. Недовольные американцы вышли на улицы в Вашингтоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Бостоне и других крупных городах страны.

После убийства Гуд мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей счел произошедшее превышением полномочий и потребовал, чтобы ICE «убирались к черту» из Миннесоты.

Фото: Michael Nigro/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Реакция президента США Дональда Трампа была в целом предсказуемой: глава Белого дома посулил штату «день расплаты и возмездия» как за миграционную политику, так и за протесты против действий Службы иммиграционного и таможенного контроля.

Не бойтесь, великий народ Миннесоты, день расплаты и возмездия грядет.

В соцсети Truth Social Трамп заявил, что демократам из Миннесоты якобы нравятся беспорядки, устроенные «анархистами и профессиональными агитаторами». По его мнению, акциями местные власти хотят отвлечь внимание от коррупционных проблем.

Фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт отмечала в беседе с Fox News, что администрация Трампа направит в Миннеаполис дополнительные ресурсы, чтобы «выдворить агрессивных нелегальных иммигрантов из наших населенных пунктов и обеспечить безопасности Америки». По информации The New York Times, к двум тысячам сотрудников Министерства внутренней безопасности США, которые уже находятся в городе, присоединится еще тысяча служащих МВБ.

Фото: Michael Nigro/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Миннесота подала на федеральное правительство в суд. Генпрокурор штата Кит Эллисон, уточнил телеканал NBC, назвал развертывание сил ICE нарушением конституции и американских законов.

«Это должно прекратиться», — сказал он. Защищать свои интересы намерены и родственники застреленной Рене Гуд. Представлять их будет адвокат, который занимался делом афроамериканца Джорджа Флойда, сообщила газета The Washington Post. Семья заявила, что не выступает за политизацию дела, а стремится почтить память погибшей, «обеспечив прогресс к более доброй и мирной Америке».

Фото: IMAGO/Gent Shkullaku / www.globallookpress.com

Кто стоит за протестами в США Если верить подсчетам CNN, всего на территории Соединенных Штатов протестующие организовали порядка 1000 митингов под лозунгами «Нет войнам, нет королям, нет миграционной полиции», «Вон из города навсегда» и с прочими похожими призывами. Директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников в беседе с 360.ru отметил, что без четкого управления подобные акции не провести: люди могут возмутиться, обсуждать случившееся между собой, даже выйти на улицы, но не самоорганизоваться.

Провести организованное, запланированное мероприятие, где выберут цели, заранее подготовят лозунги, кричалки, где будут модераторы, сами по себе люди не в состоянии. Конечно, это проводят по тем же методичкам, по которым устраивали цветные революции в разных странах. Майдан — одна из них.

По словам политолога, за протестами в Миннесоте стоят профессионалы, связанные с Фондом Сороса**, который стянул их обратно в США. «Фонд Сороса** <…> готовится к активизации мероприятий в конце весны — начале лета, к избирательной кампании по выборам в конгресс в ноябре этого года. Сейчас это фальш-старт», — сказал Солонников. Собеседник 360.ru пояснил, что убийство Рене Гуд не было запланировано, но ситуацию используют для разогрева: проверить работу штабов, оценить, как работает сеть, провести тренировку лидеров и натаскать информационное пространство. Пик активности, по его оценке, стоит ждать через несколько месяцев.

Фото: Christophe Gateau/dpa / www.globallookpress.com

Как убийство Рене Гуд используют против Трампа Противники Трампа, допустил политолог, будут использовать любые техники, чтобы не дать ему удержаться у власти. Аналогично ситуация складывалась и в тот раз, когда нынешний глава Белого дома проиграл выборы, стараясь переизбраться на второй подряд срок.

«В начале года казалось, что не ничто не остановит этот огромный локомотив, мчащийся к победе второй раз на выборах. Но нет. И BLM, и ковид, и закрытые города, и падение фондового рынка — и все, и Трамп проиграл. Можно спорить, вчистую или ему „помогли“ с подсчетом голосов. Уже неважно, факт остается фактом. Здесь будет все то же самое — применят любые техники, чтобы его свалить», — подчеркнул он. Солонников отметил, что процесс уже начался, а Трамп недооценивает имеющиеся риски. В итоге проблемы будут нарастать как снежный ком. *Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России. **Фонд «Открытое общество», Open Society Foundations, признан в России нежелательной организацией.