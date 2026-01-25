В США снова заговорили о шатдауне из-за претензий демократов

В США возросла вероятность частичного шатдауна, причиной стали претензии демократов к финансированию министерства внутренней безопасности (МВБ). Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на сенатора Чака Шумера.

В Миннесоте накануне началась очередная волна протестов. Это произошло после того, как во время рейда против нелегалов офицер патруля застрелил мужчину, который подошел к правоохранителям с пистолетом.

По данным МВБ, полицейский открыл огонь ради самообороны.

«Демократы заблокируют законопроект о расходах правительства после гибели мужчины в результате огня служащего пограничного патруля в Миннеаполисе, что сильно повышает вероятность частичного шатдауна правительства на следующей неделе», — сообщили журналисты.

Шумер объяснил, что демократы хотят внести изменения в проект закона о финансировании МВБ, чтобы справиться с бесчинствами, но против этого выступают республиканцы.

Ранее политолог Владимир Лукушин отметил, что США стоят на пороге нового шатдауна, который может начаться в конце января 2026 года.