Первый срок был просто разминкой? Трамп перетряхнет мир после возвращения в Белый дом

Победу на президентских выборах в США одержал Дональд Трамп. Он получил 277 голосов выборщиков, склонив в свою сторону жителей четырех из семи колеблющихся штатов. Шансов на то, чтобы обойти республиканца, у кандидата от Демократической партии Камалы Харррис не было никаких, несмотря на продолжение подсчета голосов. Еще до окончательного подведения итогов мировые лидеры начали наперебой поздравлять Трампа с возвращением в Белый дом. Как мир принял нового президента США и чего можно от него ждать — в материале 360.ru.

Обещание «золотого века» для Америки

Еще до окончательного подсчета голосов Трамп объявил себя новым президентом США. В своем выступлении перед сторонниками во Флориде он назвал результаты голосования «изумительной» победой американцев, которых ждет новый «золотой век».

Фото: dpa / Global Look Press

«Уверен, что члены Республиканской партии США также выиграют большинство в сенате и сохранят политический контроль над палатой представителей», — заявил Трамп в своем выступлении. В торжественной речи он также пообещал сделать США снова сильной и безопасной страной, а еще положить конец всем военным конфликтам, которые идут в разных концах мира.

Как мировые лидеры восприняли победу Трампа?

Самым первым победителя президентской гонки США поздравил лидер Сальвадора Найиб Букеле. На своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) он опубликовал совместную фотографию с Трампом, которую подписал «Да благословит и направит вас Бог».

Фото: X.com/nayibbukele

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер признался, что «с нетерпением ждет возможности» провести совместную работу, а также рассчитывает на сохранение «особых отношений между Великобританией и США» на долгие годы.

С такой же надеждой на сохранение сотрудничества к Трампу обратились лидеры Евросоюза канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон, который уже работал с выигравшим выборы президента США во время его первого срока. После Шольц и Макрон переговорили между собой.

Президент Франции заявил, что теперь европейским странам придется работать вместо ради единой, сильной и суверенной Европы, сохраняя сотрудничество с США для защиты общих интересов и ценностей.

Желание сохранить хорошие отношения с США вполне объяснимы. Макрон не забыл, как во время своего первого срока Трамп ввел пошлины на европейские сталь и алюминий и грозил распространить их на автомобили. За время отсутствия в Белом доме его позиция только усилилась.

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

В конце октября Трамп, выступая на предвыборном митинге, назвал ЕС «мини-Китаем», оценивая торговые отношения с блоком. «Они не берут наши машины, они не берут нашу сельскохозяйственную продукцию, ничего не берут. У вас дефицит в 312 миллиардов долларов с ЕС. Знаете, ЕС — это мини-Китай, не такой уж даже и мини», — сказал Трамп, пообещав ввести новые пошлины в 20% для европейских товаров и 60% для Китая. Не остался в стороне и давний сторонник американского лидера премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он также ограничился постом на своей странице в X.

«Самый большой камбэк в политической истории США! Поздравляю президента Дональда Трампа с победой с его колоссальной победой. Очень нужная победа для мира!» — объявил политик.

Фото: Ting Shen Xinhua / Global Look Press

Венгерский премьер добавил, что вся эта неделя станет «жаркой», потому что через два дня после выборов в США, в Будапешт приедут лидеры Евросоюза. Не исключено, что одной из главных тем встреч станет жизнь при Трампе с возможным повышением пошлин на импорт. О том, что победа Трампа несет угрозу ЕС, свидетельствуют резкое обесценивание евро почти на 2% и укрепление доллара.

Чего ждать Украине от победы Трампа на президентских выборах?

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США повысит шансы на мирное урегулирование конфликта. Об этом на своей странице в Facebook* написал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. «Появился огромный шанс, что почти через тысячу дней на Украине наступит мир», — заявил он.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не исключил, что Трамп на посту президента или полностью прекратит или значительно снизит помощь Украине. По его словам, новый американский лидер уже говорил, что готов на все для решения этого вопроса.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем поздравлении Трампа с победой признался, что ценит приверженость нового лидера США к «миру через силу». Он выразил надежду, что такая позиция приблизит давно желаемый справедливый мир для Украины.

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Зеленский, как и другие европейские политики, пожелал сохранить взаимовыгодное политические и экономическое сотрудничество с США. Россия сделает выводы о новом сроке Трампа по конкретным шагам, которые он совершит на посту президента США, сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он напомнил, что отношения двух стран находятся на максимально низком уровне, поэтому ухудшить их еще сильнее невозможно. При этом представитель Кремля отметил, что США могут завершить конфликт на Украине, если изменят вектор своей внешней политики. Но произойдет это или нет пока неизвестно. «Америка является той самой страной, которая конфликт вокруг Украины может прекратить очень быстро. Это та самая страна, которая прямо и косвенно вовлечена в этот конфликт», — подчеркнул он.

Трамп прекратит войны во всем мире?

Заявление Трампа о том, что он не развязывает войны, а заканчивает их стало самой важной частью всей его победной речи во Флориде. Об этом 360.ru заявил политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич. Он пояснил, что если Трамп сделает это главной целью своего второго президентства, то этим он окончательно войдет в историю с положительным знаком. В этом случае ему простят все ошибки, которые он совершит в следующие четыре года своего правления. Станкевич не исключил, что Трамп может сыграть важную роль в создании новой системы международной стратегической безопасности.

Нужно вернуться к фундаментальной договоренности, которая существовала между великими державами, входящими в Совет безопасности ООН в качестве постоянных членов. Это Россия, США, Китай, Великобритания и Франция. Вот эти страны, которым суждено быть хранителями международной безопасности, должны еще раз встретиться, договориться и обеспечить международную стабильность. Сергей Станкевич политолог и независимый аналитик

Политолог напомнил, что такие предварительные договоренности по организации таких встреч уже были раньше, но их каждый раз срывал Вашингтон. Станкевич пояснил, что Трамп выбрал правильную позицию, предложив обеспечить стратегическую стабильность и безопасность, а уже потом договариваться об остальном. Отвечая на вопрос о том, сохранит ли США поддержку Украины после возвращения Трампа в Белый дом, Станкевич заявил, что Трамп всегда называл своей целью завершение конфликта, не давая никаких надежд президенту Зеленскому на реализацию его «плана победы». «Я думаю, что эта линия у Трампа сохранится и Зеленскому надо к ней присоединится. Такое развитие событий, конечно, маловероятно, но нужно всегда оставлять хотя бы один шанс», — отметил Станкевич.

Оптимизация расходов

Президент Украины Владимир Зеленский в своем поздравлении Трампа с победой просто переобулся в воздухе. Но все гадости, которые он раньше говорил про республиканцев, победитель президентских выборов в США не забыл. Об этом 360.ru заявил политолог Вадим Сипров.

По его словам, Трамп прекрасно понимает всю паразитическую сущность киевского режима, поэтому дальнейшей финансовой или военной поддержки Украина от США больше не получит.

Кормить всех этих дармоедов Трамп не станет. Он сосредоточится на решении внутренних проблем и дополнительные сложности в лице киевского режима ему совсем не нужны. Поэтому внешняя политика станет взвешенной и реалистичной. Вадим Сипров Политолог

Согласно его мнению, Украина станет предметом серьезного торга между Россией и США, который он ожидает к началу февраля, когда Трамп вступит в свои законные права президента. «Предстоящие переговоры пройдут без участия Украины, которая уже потеряла свою государственность. Есть вопрос участия в обсуждении европейских стран, но на них также ляжет дополнительная нагрузка, потому что Трамп вернется к своему требованию о финансировании безопасности Евросоюза за свой счет», — добавил политолог.

Сипров отметил, что это также станет еще одним позитивным изменением, так как европейцы больше не смогут кормить Зеленского, потому что средства на оборону им нужны самим.

Это называется оптимизация расходов. Именно этим Трамп и займется. Вадим Сипров Политолог

Политолог подчеркнул, что заявления Трампа о прекращении мировых конфликтов можно рассматривать вполне серьезно. Одним из первых, кто поздравил американского политика с победой, стал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. «Республиканцы всегда проводили взвешенную политику на Ближнем Востоке. Достаточно вспомнить соглашения Авраама (серия договоров между Израилем и арабскими государствами — прим. ред.), которые внесли в стабилизацию ситуацию в регионе. Их заключили как раз в период президентства Трампа», — отметил Сипров. Он не исключил, что сейчас к ним снова вернутся. Кроме того, при посредничестве России и США к соглашениям вполне может присоединится непримиримый враг Израиля Иран. «Вполне возможно достигнуть схемы, которая отсечет все экстремистские группировки типа ХАМАС и выведет диалог ближневосточных стран на конструктивный трек», — заявил эксперт. Трамп приходит к власти в очень выгодных для себя условиях. Республиканцы после последнего голосования взяли под контроль сенат. Если они сохранят за собой и Палату представителей, то все инициативы президента станут приниматься мгновенно. То есть саботировать работу Трампа, как это происходило в первый срок его президентства, станет некому.

Трамп победил или еще нет?

Формально Трамп одержал победу на голосовании американцев на президентских выборах. Но процедурно он пока не президент. Избирательная система США состоит из двух частей. В ходе первой голосующие за кандидатов штаты фактически направляют выборщиков. Их численность пропорциональна количеству населения. Самое большое число в Калифорнии — 54.

Фото: www.imago-images.de / Global Look Press

Через 40 дней после дня голосования выборщики собираются в коллегию, где снова выбирают между двумя кандидатами. Если в штате победил Трамп, то все выборщики оттуда голосуют за него. Для победы достаточно набрать 270 голосов, а у республиканца их 277.

Когда будут известны окончательные результаты выборов в США?

Результат голосования американцев и количество набранных Трампом голосов выборщиков уже можно считать окончательным результатом выборов. Но после голосования коллегии выборщиков их голоса пересчитает специальная комиссия конгресса, которая соберется 6 января. После утверждения результатов выборы признают состоявшимися, а победителя легитимным. Президентом Трам станет только после 20 января 2025 года, когда пройдет его инаугурация и он принесет клятву. *Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.