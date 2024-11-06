Зеленский поздравил Трампа с победой на выборах президента США

Президент Украины Владимир Зеленский в соцсети Х поздравил Дональда Трампа с успехом на выборах. Победу республиканца он назвал «поразительной».

«Я ценю приверженность президента Трампа к подходу „мир через силу“ по глобальным делам. Именно этот принцип реально приблизит справедливый мир в Украине. Надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь», — написал украинский президент.

Зеленский напомнил встречу с Трампом, когда они обсудили «стратегическое партнерство» Украины и США, а также «план победы». Также глава киевского режима заявил, что ожидает «эпоху сильных Соединенных Штатов под руководством Трампа».

Выступая перед сторонниками, лидер президентской гонки заявил о намерении положить конец всем войнам. Официально результаты выборов президента США пока не объявили, но Трамп набрал 277 голосов выборщиков при необходимых 270.