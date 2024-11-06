Макрон раскрыл планы Европы после победы Трампа на выборах президента

Победа на президентских выборах в США кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа заставила европейских лидеров пересмотреть свои планы. Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем объявил, что две ведущие державы региона начнут работу для создания более суверенной Европы. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X .

«Я только что говорил с канцлером [Германии] Олафом Шольцем. В этой новой реальности мы будем работать ради более единой, сильной и суверенной Европы. Сотрудничая с Соединенными Штатами Америки и защищая наши интересы и ценности», — отметил Макрон.

Также на своей странице президент Франции поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США и подчеркнул, что готов продолжить с ним дальнейшую работу, как и во время прошлого срока.

По итогам подсчета голосов кандидат от Республиканской партии США Дональд Трамп набрал 277 голосов выборщиков. Политик получил поддержку четырех из семи колеблющихся штатов. Его соперница, кандидат от Демократической партии и действующий вице-президент Камала Харрис, набрала 224 голоса. Несмотря на то что подсчет бюллетеней еще не закончился, догнать победителя она уже не сможет.