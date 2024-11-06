Песков заявил о возможности США прекратить конфликт на Украине

Американские власти могут очень быстро прекратить конфликт на Украине, ведь они в него вовлечены. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил во время выступления на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые», сообщило РИА «Новости».

«Америка является той самой страной, которая конфликт вокруг Украины может прекратить очень быстро. Это та самая страна, которая прямо и косвенно вовлечена в этот конфликт», — отметил он.

Официальный представитель Кремля ранее допустил, что заявления кандидата в президенты Дональда Трампа о мире могут измениться, однако и США способны поменять траекторию внешней политики в отношении Украины. По словам Пескова, имя новоизбранного президента США не столь важно для России.

Трамп объявил себя победителем до объявления официальных результатов голосования и уже начал принимать поздравления.