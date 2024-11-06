Шольц поздравил Трампа с победой на выборах

Канцлер Германии Олаф Шольц в поздравлении Дональду Трампу с победой на выборах напомнил, что государства давно сотрудничают друг с другом. Об этом он написал в социальной сети X .

Немецкий политик выразил надежду на продолжение этой работы «на благо граждан».

«Поздравляю Трампа с избранием в должности президента США. США и Германия долгое время успешно сотрудничают друг с другом, способствуя свободе и процветанию по обе стороны Атлантического океана. Надеюсь, мы продолжим работать на благо наших граждан», — отметил Щольц.

Выборы президента США прошли 5 ноября, Трамп уверенно лидирует во всех ключевых штатах. Кандидат от Республиканской партии провел встречу со сторонниками во Флориде и заявил о победе. С ней политика уже поздравил президент Украины Владимир Зеленский.