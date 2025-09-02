Сегодня 15:15 Переговоры Путина и Фицо в Пекине 2 сентября. Главное Путин и Фицо обсудили ситуацию на Украине, агрессию Запада и экономику 0 0 0 Мир

Переговоры

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо 2 сентября провели переговоры в Китае. Что обсудили стороны — в материале 360.ru.

Сотрудничество России и Словакии На встрече в Пекине Путин и Фицо обсудили двустороннее сотрудничество. Российский лидер оценил независимую внешнюю политику Словакии. «Мы очень ценим ту независимую внешнюю политику, которую проводите вы, ваша команда, ваше правительство. Она, политика, дает результат положительный. Прежде всего, конечно, я имею в виду экономические показатели», — сказал Путин. Он добавил, что Россия остается надежным поставщиком энергоносителей в Словакию.

Хочу отметить, что Россия остается надежным поставщиком энергоносителей (в Словацкую Республику — прим. ред.), но и ваши компании продолжают работать, и небезуспешно, на российском рынке, что тоже, на мой взгляд, полезно для словацкой экономики в целом. Владимир Путин президент России

Словакия заинтересована в стандартизации отношений с Россией, заявил Фицо. «И я хочу предложить встречу и заседание совместной комиссии как можно скорее. Мы должны искать возможности для углубления и расширения нашего сотрудничества, находить области, где мы можем тесно сотрудничать», — добавил он. По словам премьера, Словакия продолжит сотрудничество с Россией в области заботы о воинских захоронениях. «Наша политика в Словакии в том, что касается Второй мировой войны, она направлена на почет всем жертвам. Мы уважаем все жертвы и будем продолжать сотрудничество с вашим посольством в области реконструкции военных кладбищ», — отметил глава правительства.

Фото: РИА «Новости»

Он заверил, что республика выполнит все обязательства в этой сфере.

Мы в Словакии с большим уважением относимся к памятникам и военным кладбищам. В этом смысле вы можете полагаться полностью на нас. Роберт Фицо премьер-министр Словакии

Республика также заинтересована в продолжении поставок российских газа и нефти, отметил Фицо. «Мы хотим сотрудничать и в дальнейшем в энергетической области. Мы заинтересованы в поставках российских газа, нефти. Мы также заинтересованы в сотрудничестве в других областях», — подчеркнул премьер.

Фото: РИА «Новости»

Риск конфликта в Европе Любой здравомыслящий человек понимает, что Россия не собирается ни на кого нападать, подчеркнул Путин в беседе с Фицо. «Мы видим, сейчас постоянно нагнетается какая-то истерия по поводу того, что Россия якобы задумала нападать на Европу. Я думаю, что это для здравомыслящих людей понятная провокация или полная некомпетентность. Потому что любой здравомыслящий человек прекрасно отдает себе отчет в том, что у России не было никогда, нет и не будет никакого желания ни на кого нападать», — добавил он. В этом контексте Путин назвал представителей Запада специалистами не по сказкам, а по фильмам ужасов.

Вступление Украины в ЕС и НАТО Украина должна удовлетворить все требования, связанные с присоединением к Евросоюзу, отметил Фицо. «Что касается членства Украины в ЕС, то перед нами большое решение, важное решение. С одной стороны, мы говорим, что каждая страна имеет право сама принимать решения о своих перспективах. С другой стороны, мы подчеркиваем, что Украина должна удовлетворить все требования, связанные с присоединением к Евросоюзу», — подчеркнул он. Одновременно с этим премьер Словакии указал, что Украина не может стать членом НАТО.

Фото: РИА «Новости»

Россия считает неприемлемым членство Украины в альянсе, но никогда не возражала против вступления страны в ЕС, заявил Путин. «Что касается НАТО, это другой вопрос. Здесь речь идет об обеспечении безопасности Российской Федерации, причем не только сегодня, не в среднесрочной, а в долгосрочной перспективе. Наши позиции здесь известны, мы считаем это для себя неприемлемым», — сказал он. По словам президента, с помощью альянса предпринималась попытка поглощения практически всего постсоветского пространства.

Мы вынуждены были на это реагировать, в этом вся проблема. Владимир Путин президент России

Спецоперация на Украине Путин назвал единственной целью России на Украине защиту собственных интересов.

Конфликт на Украине связан с тем, что Запад способствовал проведению госпереворота.

Россия долго терпела, когда украинцы наносили удары по российской энергоинфраструктуре, а затем начала отвечать.

Украина пытается нанести ущерб России в ответ на серьезные атаки по инфраструктуре, но ущерб наносится и партнерам.

Россия готова сотрудничать с американскими представителями на Запорожской АЭС.

Украина должна сама решать, как обеспечивать свою безопасность. Фицо пообещал обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским недавние атаки на энергоинфраструктуру России. «Мы очень жестко реагируем на атаки на нефтяную инфраструктуру. В пятницу у меня будет встреча с президентом Украины в городе Ужгород. Я буду очень серьезно поднимать этот вопрос. Потому что невозможно, чтобы осуществлялись такие атаки на очень важную для нас инфраструктуру», — сказал премьер.

Встреча Путина и Трампа на Аляске Встреча Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске стала «большим шагом вперед», отметил Фицо.

Что касается военного конфликта на Украине, мои позиции совершенно другие, чем у наших коллег на Западе. Я хочу спросить: могу ли я передать послание с вашей стороны моим коллегам, потому что-то, что вы сделали относительно встречи с президентом США — это большой шаг вперед. Роберт Фицо премьер-министр Словакии

Путин выразил надежду, что конструктивный диалог с США продолжится. «Наши последние контакты с президентом Трампом, с американской администрацией в Анкоридже показали, что нас слышит новая администрация», — подчеркнул президент. После открытой части переговоров Путин и Фицо продолжили беседу тет-а-тет. Стороны обсудили чувствительные вопросы.