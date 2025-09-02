Путин не стал возражать против вступления Украины в Евросоюз

Россия никогда не возражала против вступления Украины в Евросоюз. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с премьером Словакии Робертом Фицо в Пекине.

Российский лидер подчеркнул, что считает неприемлемым членство Украины в НАТО, поскольку это будет угрожать безопасности России.

«Что касается членства Украины в ЕС, мы никогда против этого не возражали», — отметил он.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз разрабатывает «довольно конкретные планы», чтобы отправить на Украину воинские контингенты. По ее словам, эту дорожную карту согласовало правительство США и сам Дональд Трамп не имеет ничего против такого развертывания.